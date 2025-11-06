Advertisement
IPL 2026 से पहले बड़ा अलर्ट,  ये 3 अनकैप्ड प्लेयर बन सकते हैं गेम-चेंजर, नहीं किया रिटने तो पड़ेगा पछताना

IPL 2026: आईपीएल 2026 की तैयारी एकदम जोरों-शोरों पर है. सभी टीमें अपनी रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर को जारी करेंगी. हमारे देश में आईपीएल एक टूर्नामेंट मात्र नहीं है वह एंटरटेनमेंट और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक अनुभव होता है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल के उन 3 अनकैप्ड प्लेयर्स के बारे में,जो अगर रिटेन नहीं किए गए तो उनपर फ्रेंचाइजियां जमकर पैसा बरसाने वाली हैं. 

Nov 06, 2025, 01:23 PM IST
आईपीएल 2026 की तैयारी एकदम जोरों-शोरों पर है. सभी टीमें अपनी रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर को जारी करेंगी. हमारे देश में आईपीएल एक टूर्नामेंट मात्र नहीं है वह एंटरटेनमेंट और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक अनुभव होता है. बड़े खिलाड़ियों के पीछे टीमें हर साल खूब बोली लगाती हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जो कि बड़ा नाम न  होकर भी ऐसा कर जाते हैं, जिसकी कल्पना करना भी असंभव है. कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका. जी हां आईपीएल एक ऐसा इवेंट है, जिसमें छोटे स्तर का खिलाड़ी भी ऐसा कारनामा कर जाता है, जिसके देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल के उन 3 अनकैप्ड प्लेयर्स के बारे में, जिनपर फ्रेंचाइजियां जमकर पैसा बरसाने वाली हैं. 

आशुतोष शर्मा 

साल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए फिनिशर की भूमिका निभाने वाले आशुतोष शर्मा ने अपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन से सभी के होश उड़ा दिए थे. लखनऊ के खिलाफ खेली गई उनकी यादगार मैच विनिंग पारी भला कौन ही भूलेगा. साल 2025 के 18 वें सीजन में आशुतोष ने 13 मैचों में 160.90 के स्ट्राइक रेट से 204 रन बना डाले. ऐसे में दिल्ली उन्हें एक बार फिर अपने खेमे में शामिल करने के फिराक में होगी.

शशांक सिंह

शशांक सिंह पिछले दो सीजन से लगातार पंजाब किंग्स के साथ बने हुए हैं. वह आखिरी के ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. साथ ही उनकी  लंबे-लंबे छक्के जड़ने की काबिलियत उन्हें औरों से अलग बनाती है. साल 2025 में उन्होंने 3 पचासे की बदौलत 350 रन बनाए थे. उनके पावर हिटिंग से मैनेजमेंट काफी इम्प्रेस है. पंजाब किंग्स ने उन्हें 5.50 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वह उन्हें अपनी टीम में वापिस लेते हैं या नहीं.

प्रियांश आर्य

साल 2025 में अपने बल्ले से तबाही मचाने वाले प्रियांश आर्य ने पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए खूब सुर्खियां बटोरी थी. उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए 17 मैचों 475 रन बना डाले थे. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाने का भी काम किया था. जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 103 रनों का रहा था. पंजाब किंग्स ने प्रियांस आर्य को 1 करोड़ रुपए में अपनी झोली में डाला था.देखना दिलचस्प होगा प्रियांस को वह इस सीजन रिटेन करते हैं या नहीं.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

