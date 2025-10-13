Advertisement
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर, एशेज की ऐतिहासिक जंग से पहले खेल बिगाड़ सकती है यह चीज

क्रिकेट इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट लीग एशेज 2025 का शुरुआत 21 नवंबर से हो रही है. इस ऐतिहासिक सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तानी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:53 PM IST
क्रिकेट इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट लीग एशेज 2025 का शुरुआत 21 नवंबर से हो रही है. इस ऐतिहासिक सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये सबसे बड़ी भिड़ंत होती है. 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की शुरुआत होगी. इसके ठीक 2 दिनों बाद एशेज सीरीज की शुरुआत होगी. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तानी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. दरअसल, लंबे समय से चोट की वजह से परेशान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने अपनी फिटनेस पर अपडेट दिया है.

चोट से जूझ रहे कमिंस
ऐतिहासिक एशेज सीरीज की शुरुआत होने से पहले उन्होंने अपनी फिटनेस पर अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि उनके पहले टेस्ट मैच में खेलने की उम्मीदें कम है, लेकिन वह आगे के मैच में वापसी करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं. वह लंबे समय से अपनी पीठ की चोट की वजह से जूझ रहे हैं. अपने चोट के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया है कैसे वह पूरी तरह फिट होकर जल्दी टीम में वापसी करने की कोशिश करेंगे. 

एशेज खेलने की उम्मीद
कमिंस ने अपनी फिटनेस के बारे में बात करते हुए कहा कि सितंबर के में उन्हें अपनी लम्बर बोन स्ट्रेस के बारे में पता चला. उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल गेंदबाजी नहीं की है. उन्होंने बताया है कि जल्द में उन्होंने फिर से दौड़ना चालू किया. अब वह हर दिन रनिंग सेसन ले रहे हैं. इसके बाद से वह बॉलिंग प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं.  वह शायद अगले हफ्ते से गेंदबाजी करना चालू  कर दें. उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान बताया की दोबारा लोड देने से पहले थोड़ा समय लेंगे. पहला टेस्ट मैच खेलने की उम्मीदें कम है, लेकिन आगे के मैचों के लिए समय है.

टेस्ट के लिए नेट्स में मेहनत
उन्होंने अपने करियर के बारे में बात करते हुए बताया उन्हें टेस्ट मैच वापसी करने के लिए लंबी तैयारी की जरूरत है.  साथ ही कमिंस ने यह भी बताया अगर वाकई में टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो नियमित 1 महीने तक नेट्स में गेंदबाजी करें. इससे होगा ये कि 20 ओवर असानी से फेंका जा सकता है. कमिंस का मानना है टेस्ट क्रिकेट में शरीर को तैयार करना पड़ता है. साथ ही उन्होंने वर्कआउट का अनुभव शेयर किया कैसे वह घंटों तक जिम में लगे रहते हैं ताकी चोट का खतरा कम हो जाए.

