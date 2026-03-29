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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: धोनी की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट, कितने मैच से रहेंगे बाहर? अप्रैल में भी रहेंगे गायब!

IPL 2026: धोनी की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट, कितने मैच से रहेंगे बाहर? अप्रैल में भी रहेंगे गायब!

MS Dhoni: सीएसके के फैंस धोनी की फिटनेस को लेकर खुशखबरी सुनने के लिए बेताब हैं. पूर्व कप्तान एमएस धोनी  इंजरी के चलते कुछ समय के लिए बाहर हो गए हैं. उनके दो हफ्तों से बाहर होने की खबर थी, लेकिन अब फिटनेस पर नया अपडेट आ चुका है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 29, 2026, 02:45 PM IST
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धोनी की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट. (MS Dhoni- X)
धोनी की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट. (MS Dhoni- X)

MS Dhoni Fitness: सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी चोट के चलते दो-तीन हफ्तों के लिए बाहर हैं. उनकी गैरमौजूदगी ने सीएसके फैंस का मजा किरकिरा कर रखा है. कयास लगाए जा रहे हैं धोनी का ये आखिरी सीजन है. लेकिन अब आखिरी झलक देखने को फैंस तरस रहे हैं. अब धोनी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट आ चुका है. धोनी, जो एक महीने से ज्यादा समय से कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस के दौरान उनकी पिंडली में खिंचाव आ गया है, जिसके चलते तीन हफ्तों तक उनके बाहर रहने की खबर सामने आई.

कितने मैच नहीं खेलेंगे धोनी?

हालांकि, CSK की आधिकारिक रिलीज में दो हफ्ते के आराम की बात कही गई है. लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में भी उनकी वापसी मुश्किल नजर आ रही है. खबर है कि वह कम से कम छह मैच नहीं खेल पाएगा और 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ उसकी वापसी भी पक्की नहीं है. धोनी रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम के पहले मैच के लिए गुवाहाटी नहीं गए हैं और चेन्नई में अपना रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं.

धोनी का बाहर होना कितना फायदेमंद?

सूत्र ने कहा, 'वह आराम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द वापस आ जाएं.' हालांकि, धोनी की गैरमौजूदगी से CSK को लेकर उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यह एक तरह से फायदेमंद भी साबित हो सकता है. पांच बार IPL जीतने वाले कप्तान पिछले कुछ सीजन में अपने बेहतरीन फॉर्म में नहीं थे और लगातार चोटों की वजह से उनकी भूमिका 15वें ओवर के बाद बल्लेबाज़ी के छोटे-छोटे दौर तक ही सीमित रह गई थी. अब समय आ गया था कि सुपर किंग्स को निचले क्रम का कोई काबिल बल्लेबाज मिल जाए. 

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किन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

धोनी की गैरमौजूदगी में, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं. जिन्हें 14.2 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया गया है ताकि वे पारी के आखिर में अपनी ज़ोरदार बल्लेबाजी से जिम्मेदारी संभाल सकें. धोनी की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन विकेटकीपिंग का रोल निभाते नजर आ सकते हैं. CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने कहा था कि धोनी शायद सभी मैच न खेलें, जिससे यह संकेत मिला था कि संजू ही नंबर 1 विकेटकीपर होंगे.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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