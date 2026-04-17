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Hindi Newsक्रिकेटसहमे हुए हैं विनोद कांबली के फैंस, सचिन के दोस्त को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा? पत्नी ने किया बड़ा खुलासा

सहमे हुए हैं विनोद कांबली के फैंस, सचिन के दोस्त को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा? पत्नी ने किया बड़ा खुलासा

Vinod Kambli Health Update: भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर के दोस्त विनोद कांबली लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. उनके एक मित्र ने दावा किया कि कांबली के मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया है, जिससे उनकी याददाश्त प्रभावित होने लगी है. अब उनकी पत्नी ने विनोद कांबली के सेहत से जुड़ी बड़ी जानकारी दी है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:27 PM IST
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Vinod Kambli Health Update By Wife (PHOTO- File Photo/Instagram)
Vinod Kambli Health Update By Wife (PHOTO- File Photo/Instagram)

Vinod Kambli Health Update: भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर के दोस्त विनोद कांबली लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. हाल ही में उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा दावा किया गया, जिसकी वजह से उनके लाखों चाहने वाले टेंशन में हैं. पूर्व भारतीय बल्लेबाज के एक दोस्त ने खुलासा किया कि कांबली के मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया है, जिससे उनकी याददाश्त प्रभावित होने लगी है. इस दुखद खबर से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ उठी. हालांकि, अब विनोद कांबली की पत्नी ने खुद अपने पति के हेल्थ पर बड़ा अपडेट दिया है.

विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट ने एक मीडिया चैनल से बातचीत कर खुलासा किया कि भगवान की कृपा से विनोद ठीक हैं. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी कौन फैला रहा है.

विनोद कांबली के दोस्त ने क्या दावा किया?

विनोद कांबली के मित्र मार्कस कौटो ने बड़ा दावा करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि मैंने उनके दोस्तों (जिनमें ज्यादातर क्रिकेटर हैं) का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और नाम लिए बिना बताऊं तो वे आर्थिक रूप से काफी मदद करते हैं. कांबली की याददाश्त अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले छह महीनों में इसमें कोई गिरावट नहीं आई है. उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहता है. विनोद के दिमाग में खून का थक्का जम गया है, जिसे समय रहते सावधानी न बरतने के कारण निकाला नहीं जा सकता. डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है.

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विनोद कांबली की पत्नी ने बताया सच

विनोद कांबली के दोस्त ने जो दावा किया, उसके बारे में जानकर पूर्व क्रिकेटर के फैंस काफी चिंतित थे. हालांकि, उनकी पत्नी ने फैंस को थोड़ी राहत दी है. एंड्रिया हेविट ने साफ किया कि कांबली ठीक हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है.

विनोद कांबली का क्रिकेटर करियर

विनोद कांबली एक मध्य क्रम के बल्लेबाज थे जिन्होंने 1991 से 2000 के बीच भारत का प्रतिनिधित्व किया. सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने स्कूल और लोकल क्रिकेट में खूब नाम कमाया था. इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के बाद उन्होंने शुरुआत के कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसे बरकरार नहीं रख सके और फिर टीम से बाहर हो गए. वो 21 साल और 32 दिन की उम्र में टेस्ट मैच में दोहरा शतक (इंग्लैंड के खिलाफ 224 रन) बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने थे. विनोद कांबली ने भारत के लिए कुल 17 टेस्ट और 104 ODI मुकाबले खेले. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 3561 रन हैं. उन्होंने टेस्ट में 4 और ODI में 2 शतक ठोके हैं.

यह भी पढ़ें: 2500 रन, 50 विकेट और 150 छक्के... प्लेइंग XI में इस खिलाड़ी का नाम देख कांपते हैं विरोधी, IPL में बना दिया महा-रिकॉर्ड

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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