Advertisement
trendingNow13083205
Hindi Newsक्रिकेटएशेज के बाद इंग्लैंड पर एक और दाग.. श्रीलंका ने कर दिया उलटफेर, देखते रह गए बटलर-रूट

एशेज के बाद इंग्लैंड पर एक और दाग.. श्रीलंका ने कर दिया उलटफेर, देखते रह गए बटलर-रूट

SL vs ENG: क्रिकेट जगत में कई बार बड़े-बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं. इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नाम दुनिया की सबसे शानदार टीमों में नजर आता है, लेकिन इस टीम के साथ श्रीलंका ने बड़ा उलटफेर कर दिया है. श्रीलंका की टीम ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 19 रन से धूल चटाई है. इंग्लैंड के नामी बल्लेबाज श्रीलंका के सामने भीगी बिल्ली साबित हुए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kusal Mendis
Kusal Mendis

SL vs ENG: क्रिकेट जगत में कई बार बड़े-बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं. इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नाम दुनिया की सबसे शानदार टीमों में नजर आता है, लेकिन इस टीम के साथ श्रीलंका ने बड़ा उलटफेर कर दिया है. श्रीलंका की टीम ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 19 रन से धूल चटाई है. इंग्लैंड के नामी बल्लेबाज श्रीलंका के सामने भीगी बिल्ली साबित हुए. जो रूट और बेन डकेट ने अर्धशतकीय पारियां खेली लेकिन श्रीलंका के टारगेट को चेज करने से इंग्लिश टीम फेल हो गई. इंग्लैंड को कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से एशेज सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा था. 

श्रीलंका ने जीता था टॉस

मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. 50 रन के स्कोर पर टीम ने दोनों ओपनर्स खो दिए थे. लेकिन इसके बाद कुसल मेंडिस ने मोर्चा संभाला. उन्होंने धमाकेदार पारी खेली और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई की लेकिन बदकिस्मती से शतक से चूक गए. मेंडिस ने 117 गेंद में 11 चौकों की मदद से 93 रन की पारी खेली. जनिथ लियानागे ने भी 46 रन बनाए और टीम के स्कोर को 271 तक पहुंचा दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

फुस्स हुई इंग्लैंड की टीम

272 रन का लक्ष्य पहले आसान लग रहा था लेकिन इंग्लैंड की टीम के दो बल्लेबाजों को छोड़ दें तो बड़े-बड़े नामी बल्लेबाज फ्लॉप दिखे. जो रूट (61) और बेन डकेट (62) ने अर्धशतकीय पारियों से जीत की नींव रखी थी, लेकिन इसके बाद कप्तान ब्रूक और जोस बटलर जैसे दिग्गजों ने मेहनत पर पानी फेर दिया. रेहान अहमद और ओवरटन की पार्टनरशिप से उम्मीद जागी लेकिन रेहान 27 के स्कोर पर आउट हो गए. ओवरटन ने आखिर तक कोशिश की लेकिन लास्ट ओवर में 34 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया.

ये भी पढे़ं.. 'वो जितनी गेंद पर फिफ्टी बनाता है, उतनी पर मैं खाता खोलता', गावस्कर ने ली चुटकी?

वनडे में बदल रही श्रीलंका

श्रीलंकाई टीम वनडे फॉर्मेट में साल दर साल बेमिसाल होती दिख रही है. इस टीम ने पिछले साल घर में भारतीय टीम को सालों बाद वनडे सीरीज में शिकस्त दी थी. गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को इस टीम ने दाग दिया था. अब इंग्लैंड पर भी इस हार का दाग लग गया है. देखना होगा कि ये सीरीज भी श्रीलंका जीतने में कामयाब होती है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

SL vs ENG

Trending news

खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
Census 2027
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Bombay High Court
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी
weather news
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी
गुटखा बैन से सेहत को फायदा, लेकिन खजाने को झटका! क्या ओडिशा का ये दांव सही बैठेगा?
Odisha news
गुटखा बैन से सेहत को फायदा, लेकिन खजाने को झटका! क्या ओडिशा का ये दांव सही बैठेगा?
पंजाब के परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
Punjab news
पंजाब के परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
Army vehicle accident
क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
Maharashtra news
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
DRDO
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
Social media ban news
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
Asaduddin Owaisi
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी