Asia Cup से कुछ घंटे पहले सूर्यकुमार यादव को 'Warning', कर दी ये गलती तो डूब जाएगी लुटिया, पूर्व क्रिकेटर ने बताया 'विनिंग फॉर्मूला'

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं. भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा. इससे कुछ घंटे पहले ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव को एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर से बड़ा अलर्ट मिल गया है. पूर्व क्रिकेटर ने समझाया कि सूर्यकुमार यादव को रोहित शर्मा वाला फॉर्मूला अपनाना होगा. साथ ही बताया कि कैसे सूर्यकुमार यादव एशिया कप में टीम इंडिया को खिताबी जीत दिला सकते हैं.

3 ऑलराउंडर वाला फॉर्मूला

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने एशिया कप 2025 से पहले चेतावनी दी है कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में तीसरे ऑलराउंडर के बिना संघर्ष कर सकती है. उन्होंने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 की खिताबी जीत में ऑलराउंडर्स की अहम भूमिका थी. उन तीन प्लेयर्स ने टीम इंडिया की जीत में काफी बड़ा योगदान दिया था.

कैफ ने किया पोस्ट

कैफ ने X पर लिखा, 'रोहित की टीम ने तीन ऑलराउंडरों अक्षर, जडेजा और हार्दिक के साथ टी20 विश्व कप जीता था, जिसका मतलब था कि गेंदबाजी के 6 अच्छे विकल्प और बल्लेबाजी के 8 विकल्प. एशिया कप में, सिर्फ दो असली ऑलराउंडर हार्दिक और अक्षर के साथ, भारत को एक नया विजयी संयोजन तलाशना होगा. वाशिंगटन सुंदर की कमी खलेगी.'

तीनों ऑलराउंडर्स का शानदार प्रदर्शन

अमेरिका और वेस्टइंडीज़ में टी20 विश्व कप जीत में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा की तिकड़ी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. सभी ने महत्वपूर्ण मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे भारत को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई मिली. हालांकि, रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में सूर्या एंड कंपनी किन तीन ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरती है.