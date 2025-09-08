Asia Cup से कुछ घंटे पहले सूर्यकुमार यादव को 'Warning', कर दी ये गलती तो डूब जाएगी लुटिया, पूर्व क्रिकेटर ने बताया 'विनिंग फॉर्मूला'
Advertisement
trendingNow12913964
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup से कुछ घंटे पहले सूर्यकुमार यादव को 'Warning', कर दी ये गलती तो डूब जाएगी लुटिया, पूर्व क्रिकेटर ने बताया 'विनिंग फॉर्मूला'

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं. भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा. इससे कुछ घंटे पहले ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव को एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर से बड़ा अलर्ट मिल गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं. भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा. इससे कुछ घंटे पहले ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव को एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर से बड़ा अलर्ट मिल गया है. पूर्व क्रिकेटर ने समझाया कि सूर्यकुमार यादव को रोहित शर्मा वाला फॉर्मूला अपनाना होगा. साथ ही बताया कि कैसे सूर्यकुमार यादव एशिया कप में टीम इंडिया को खिताबी जीत दिला सकते हैं. 

3 ऑलराउंडर वाला फॉर्मूला

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने एशिया कप 2025 से पहले चेतावनी दी है कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में तीसरे ऑलराउंडर के बिना संघर्ष कर सकती है. उन्होंने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 की खिताबी जीत में ऑलराउंडर्स की अहम भूमिका थी. उन तीन प्लेयर्स ने टीम इंडिया की जीत में काफी बड़ा योगदान दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

कैफ ने किया पोस्ट

कैफ ने X पर लिखा, 'रोहित की टीम ने तीन ऑलराउंडरों  अक्षर, जडेजा और हार्दिक के साथ टी20 विश्व कप जीता था, जिसका मतलब था कि गेंदबाजी के 6 अच्छे विकल्प और बल्लेबाजी के 8 विकल्प. एशिया कप में, सिर्फ दो असली ऑलराउंडर हार्दिक और अक्षर के साथ, भारत को एक नया विजयी संयोजन तलाशना होगा. वाशिंगटन सुंदर की कमी खलेगी.'

ये भी पढ़ें.. सूर्यकुमार यादव से बुमराह तक... पूर्व कोच ने समझाई टीम इंडिया की ताकत, Asia Cup में आएगा जीत का तूफान!

तीनों ऑलराउंडर्स का शानदार प्रदर्शन

अमेरिका और वेस्टइंडीज़ में टी20 विश्व कप जीत में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा की तिकड़ी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. सभी ने महत्वपूर्ण मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे भारत को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई मिली. हालांकि, रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में सूर्या एंड कंपनी किन तीन ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

व्यापार से ट्रेड वॉर तक... चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, इसपर दिया जोर
Xu Feihong
व्यापार से ट्रेड वॉर तक... चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, इसपर दिया जोर
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
;