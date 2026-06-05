ना 'नो बॉल' ना 'वाइड'... फिर भी एक लीगल गेंद पर बन गए 7 रन, बल्लेबाजों ने दौड़कर लिए थे ये सभी रन

क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लब होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार ऐसा रिकॉर्ड बना, जो फैंस के होश उड़ाकर रख देगा. 1981 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा देखने को मिला, जब एक गेंद पर बल्लेबाजों ने दौड़कर 7 रन लिए थे.
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क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लब होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार ऐसा रिकॉर्ड बना, जो फैंस के होश उड़ाकर रख देगा. 1981 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा देखने को मिला, जब एक गेंद पर बल्लेबाजों ने दौड़कर 7 रन लिए थे.
दरअसल, 1981 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली की एक गेंद पर मुदस्सर नजर और माजिद खान ने मिलकर दौड़ लगाते हुए 7 रन बनाए थे. इस मैच के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच यह टेस्ट मैच 11 से 15 दिसंबर 1981 तक मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया था.
जावेद मियांदाद की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने नवंबर-दिसंबर 1981 में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था. ऑस्ट्रेलिया ने तब शुरुआती दो टेस्ट मैचों में शानदार जीत के साथ सीरीज अपने नाम की थी. इसके बाद, दोनों टीमें 11 दिसंबर को तीसरे मैच के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर उतरीं. मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन शुरुआती सेशन में, पाकिस्तान के नंबर-3 बल्लेबाज माजिद खान मैदान पर आए और क्रीज पर पहले से जमे हुए ओपनर मुदस्सर नदर के साथ बैटिंग करने लगे.
अपनी पारी की शुरुआत में, माजिद खान ने डेनिस लिली की एक गेंद पर डीप प्वाइंट की तरफ एक कट शॉट खेला. MCG की बड़ी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाते हुए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर चार रन पूरे किए. हालांकि, जल्द ही उन्होंने अपने चार रनों को सात रनों में बदल दिया, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियाई फील्डर ने गेंद को मैदान के दूसरी तरफ ओवरथ्रो कर दिया था.
माजिद खान, जो इमरान खान के चचेरे भाई भी हैं, उन्होंने उस पारी में 74 रन बनाए, जबकि उनके साथी मुदस्सर नजर ने 95 रन बनाए, जिससे उनकी टीम के लिए पारी से शानदार जीत की राह आसान हो गई. खास बात यह है कि माजिद खान की सात रन की दौड़ और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की दुर्लभ टेस्ट जीत - दोनों ही उम्मीदों के विपरीत थी, जिससे एक ही मैच में अनोखे क्रिकेट पलों का दोहरा अनुभव मिला. पाकिस्तान ने इस मैच को पारी और 82 रनों से जीता था.
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