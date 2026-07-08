श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीत को तरसी टीम इंडिया, इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ, लगे 3 शर्मनाक दाग

India vs England 3rd T20I: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत के लिए तरस रही है. मंगलवार (7 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत को 125 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय पारी महज 76 रनों पर सिमट गई. यकीन करना मुश्किल है लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सिर्फ 70 गेंदों में भारत का काम-तमाम कर दिया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक नहीं बल्कि 3 ऐसे शर्मनाक दाग लगे, जो भारत के T20I इतिहास में कभी नहीं हुआ था.