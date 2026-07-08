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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीत को तरसी टीम इंडिया, इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ, लगे 3 शर्मनाक दाग

India vs England 3rd T20I: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत के लिए तरस रही है. ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड ने भारत को बुरी तरह रौंद दिया. इसी के साथ अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम पर 3 ऐसे दाग लगे हैं, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 08, 2026, 02:38 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:38 AM IST
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीत को तरसी टीम इंडिया, इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ, लगे 3 शर्मनाक दाग
Image Credit: (AI Graphic) श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीत को तरसी टीम इंडिया, लगे 3 दागSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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