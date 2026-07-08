श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीत को तरसी टीम इंडिया, इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ, लगे 3 शर्मनाक दाग

India vs England 3rd T20I: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत के लिए तरस रही है. मंगलवार (7 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत को 125 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय पारी महज 76 रनों पर सिमट गई. यकीन करना मुश्किल है लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सिर्फ 70 गेंदों में भारत का काम-तमाम कर दिया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक नहीं बल्कि 3 ऐसे शर्मनाक दाग लगे, जो भारत के T20I इतिहास में कभी नहीं हुआ था.
इसी साल सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. हालांकि, इसके बावजूद सूर्या से कप्तानी छीनी गई और उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. अभी तक के नतीजों को देखें तो चयनकर्ताओं का ये फैसला सही साबित नहीं हुआ है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन जारी है. भारत लगातार 4 मुकाबले हार चुका है.
एक महीने पहले तक टी20 क्रिकेट पर भारत का दबदबा था. लेकिन अब कहानी बदल गई है. पहले आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और अब इंग्लैंड में भारी बेइज्जती हुई है. तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया 76 रनों पर ऑलआउट हो गई और अय्यर की कप्तानी में दो बड़े दाग लग गए.
भारत ने पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 2006 में खेला था. 20 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब टीम इंडिया ने किसी मैच में पावरप्ले से पहले ही 5 विकेट गंवा दिए. ट्रेंट ब्रिज में खेले गए मैच में इंग्लिश गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और 5 ओवर में ही आधी टीम पवेलियन लौट गई. भारत ने 52 के स्कोर पर 5 विकेट खो दिए थे और वहां से वापसी करना असंभव था.
T20I क्रिकेट के इतिहास में भारत को पहली बार 100+ रनों से हार का सामना करना पड़ा है. ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड ने 'मेन इन ब्लू' को 125 रनों से रौंद दिया. रनों के लिहाज से ये टी20 क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार है. इससे पहले 2019 में न्यूजीलैंड ने भारत को वेलिंगटन में खेले गए मैच में 80 रनों से हराया था.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक और बड़ा दाग लगा है. दरअसल, पहली बार ऐसा हुआ है, जब भारत को टी20 में एक जीत के लिए 5 मैचों का इंतजार करना पड़ा है. भारत को आयरलैंड ने दो मैचों में हराया. फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया और फिर लगातार दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है.
5* - जून 2026 - जुलाई 2026 (4 हार, 1 नतीजा नहीं निकला)
4 - जून 2009 - दिसंबर 2009 (4 हार)
4 - जुलाई 2021 - अक्टूबर 2021 (4 हार)