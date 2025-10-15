BCCI का बड़ा ब्लंडर.. सरफराज को बिन बैटिंग करा दिया डक आउट, सोशल मीडिया पर हंगामा

Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी का आगाज 15 अक्टूबर से हो चुका है. पहले ही दिन रणजी ट्रॉफी में मुंबई और जम्मू कश्मीर के बीच मुकाबला चर्चा में आ गया. इस मैच में बीसीसीआई ने ऐसा ब्लंडर किया कि सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर सरफराज खान का डक आउट ट्रेंड में दिखा जबकि वह डक आउट नहीं हुए. बीसीसीआई के स्कोरकार्ड में स्टार बल्लेबाज सरफराज खान को ओपनिंग करते हुए दिखाया गया.

कैसे हुई BCCI से चूक?

बीसीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट के स्कोरकार्ड में सरफराज खान ओपनर थे जबकि उनके छोटे भाई मुशीर खान ओपनिंग करने उतरे. मुशीर डक आउट हो गए लेकिन स्कोरकार्ड में लिखा था कि सरफराज पहली गेंद पर ही आउट हो गए और उनका स्कोर शून्य (डक) रहा. गेंदबाज का नाम आकिब नबी बताया गया. लेकिन असल में यह बड़ी गलती थी. सरफराज के छोटे भाई मूशीर खान का विकेट 0 पर गिरा.

मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं सरफराज

सरफराज आमतौर पर मिडिल ऑर्डर (नंबर 4 या 5) पर बल्लेबाजी करते हैं और वे भारतीय टेस्ट टीम में वापसी करने की कोशिश में लगे हुए हैं. मुशीर युवा खिलाड़ी हैं और ओपनर बने थे. सोशल मीडिया पर फैंस बीसीसीआई की ये गलती पकड़ने से नहीं चूके. सोशल मीडिया पर "सरफराज डक पर आउट" वायरल हुआ और यूजर्स ने स्क्रीनशॉट के साथ बीसीसीआई को टारगेट किया.

सरफराज हुए रन आउट

इस मुकाबले का लाइव प्रसारण नहीं था जिसके चलते फैंस में कन्फ्यूजन चरम पर दिखा. हालांकि, बाद में बीसीसीआई ने स्कोरकार्ड सुधार लिया, लेकिन तब तक गलत खबरें फैल चुकी थीं. सरफराज खान इंजरी के बाद मुंबई की टीम में खेलने उतरे हैं. उनकी शानदार बैटिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन बदकिस्मती से 42 के स्कोर पर सरफराज का विकेट गिर गया.