Advertisement
trendingNow12953603
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान, श्रीलंका और अब असली चैलेंज... टीम इंडिया के सामने बड़ी टेंशन, क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएगा भारत?

IND W vs SA W: महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी जीतने के लिए मंच, मौका और शानदार शुरुआत भी है. भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम को मात देकर शानदार शुरुआत की है. लेकिन अब अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम से है जिससे पहले टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने टेंशन बढ़ा रखी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harmanpreet kaur
Harmanpreet kaur

IND W vs SA W: महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी जीतने के लिए मंच, मौका और शानदार शुरुआत भी है. भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम को मात देकर शानदार शुरुआत की है. लेकिन अब अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम से है जिससे पहले टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने टेंशन बढ़ा रखी है. भारत की टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज 2025 महिला वनडे विश्व कप में रन बनाने में जूझ रही हैं.

कैसा है टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन?

भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ दोनों लीग मैच जीते हैं. लेकिन अब गुरुवार को विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कठिन चुनौती का सामना करना है. टॉप-ऑर्डर की कम रन गति और स्ट्राइक रोटेशन की कमी भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है. क्रिकेट-21 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के टॉप-5 बल्लेबाजों ने 265 रन बनाए हैं. जिनका स्ट्राइक रेट 74.0 और औसत 26.5 है, दोनों ओपनर्स की तरफ से कोई अर्धशतक देखने को नहीं मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोअर ऑर्डर ने संभाला मोर्चा

टॉप ऑर्डर की तुलना में लोअर ऑर्डर ने मोर्चा संभाला है. वहीं, निचले क्रम (6-11) ने 229 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 101.3 और औसत 28.6 के साथ, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की ओपनिंग जोड़ी का रन-रेट 6.05 है, लेकिन प्रतीका और हरलीन देओल के बल्लेबाजी करने पर यह घटकर 4.32 हो जाता है, जिससे बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता है.

ये भी पढे़ं ..  सालभर में 16 कैच ड्रॉप.. फिर भी है टीम इंडिया की ट्रंप कार्ड ये बल्लेबाज, पूर्व क्रिकेटर जताया भरोसाॉ

सुषमा ने जताया भरोसा

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुषमा ने साउथ अफ्रीका के मुकाबले से पहले भरोसा जताया है. उन्होंने IANS से बातचीत में कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज में सभी बल्लेबाजों ने रन बनाए थे. टूर्नामेंट में एक-दो मैचों में खराब प्रदर्शन सामान्य है. मुझे यकीन है कि स्मृति, प्रतीका, हरलीन और हरमनप्रीत फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं. विश्व कप में अलग मानसिकता के साथ खेलते हैं. मारिजन कैप और अयाबोंगा खाका जैसे गेंदबाजों के खिलाफ हमारी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगी.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND W vs SA W

Trending news

उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
Tariq Anwar
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
Punjab Police
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
Navi Mumbai International Airport
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
Punjab news in hindi
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
jammu kashmir news
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
Nobel Prize
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार