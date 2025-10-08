पाकिस्तान, श्रीलंका और अब असली चैलेंज... टीम इंडिया के सामने बड़ी टेंशन, क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएगा भारत?

IND W vs SA W: महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी जीतने के लिए मंच, मौका और शानदार शुरुआत भी है. भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम को मात देकर शानदार शुरुआत की है. लेकिन अब अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम से है जिससे पहले टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने टेंशन बढ़ा रखी है. भारत की टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज 2025 महिला वनडे विश्व कप में रन बनाने में जूझ रही हैं.

कैसा है टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन?

भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ दोनों लीग मैच जीते हैं. लेकिन अब गुरुवार को विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कठिन चुनौती का सामना करना है. टॉप-ऑर्डर की कम रन गति और स्ट्राइक रोटेशन की कमी भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है. क्रिकेट-21 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के टॉप-5 बल्लेबाजों ने 265 रन बनाए हैं. जिनका स्ट्राइक रेट 74.0 और औसत 26.5 है, दोनों ओपनर्स की तरफ से कोई अर्धशतक देखने को नहीं मिला है.

लोअर ऑर्डर ने संभाला मोर्चा

टॉप ऑर्डर की तुलना में लोअर ऑर्डर ने मोर्चा संभाला है. वहीं, निचले क्रम (6-11) ने 229 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 101.3 और औसत 28.6 के साथ, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की ओपनिंग जोड़ी का रन-रेट 6.05 है, लेकिन प्रतीका और हरलीन देओल के बल्लेबाजी करने पर यह घटकर 4.32 हो जाता है, जिससे बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता है.

सुषमा ने जताया भरोसा

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुषमा ने साउथ अफ्रीका के मुकाबले से पहले भरोसा जताया है. उन्होंने IANS से बातचीत में कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज में सभी बल्लेबाजों ने रन बनाए थे. टूर्नामेंट में एक-दो मैचों में खराब प्रदर्शन सामान्य है. मुझे यकीन है कि स्मृति, प्रतीका, हरलीन और हरमनप्रीत फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं. विश्व कप में अलग मानसिकता के साथ खेलते हैं. मारिजन कैप और अयाबोंगा खाका जैसे गेंदबाजों के खिलाफ हमारी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगी.'