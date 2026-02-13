T20 World Cup 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर...जिम्बाब्वे ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड, 2007 जैसा जख्म देकर रचा इतिहास

Advertisement
ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच टी20 विश्व कप का 19वां मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया. जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं के सामने 170 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर 146 रन ही बना सके और ये मुकाबला 23 रनों से बुरी तरह  हारकर अपने नाम शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 13, 2026, 03:25 PM IST
ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच टी20 विश्व कप का 19वां मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया.  जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं के सामने 170 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर 146 रन ही बना सके और ये मुकाबला 23 रनों से बुरी तरह  हारकर अपने नाम शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे मैट रेनशॉ के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका उन्होंने अपनी टीम को जीताने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन आखिर में बाजी जिम्बाब्वे ने मारी और इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की. इसी के साथ जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार टी20 विश्व कप में हराने का कारनामा कर दिया है. एक चीज साफ हो गई कि इस विश्व कप में अंडरडॉग नेशन बड़ी-बड़ी टीमों के खिलाफ जीतने का माद्दा रखती हैं.

जिम्बाब्वे की शानदार बल्लेबाजी

टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने  जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. उनके इस फैसले को जिम्बाब्वे पूरी तरह से गलत ठहराते हुए एकदम उलटफेर करके रख दिया. उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 169 रन लगा दिए थे. उनकी ओर से सबसे ज्यादा सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 65 रनों की पारी खेली थी. उनके अलावा रयान बर्ल ने 35 रन और फिर कप्तान सिकंदर रजा ने 25 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर तेजी से 170 के आसपास पहुंचाने का काम किया. जवाब में कंगारू टीम 146 रन पर सिमट गई और ये मैच 23 रनों से हार गई.

साल 2007 में रचा था इतिहास

इससे पहले साल 2007 टी20 विश्व कप मेंं जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सभी को चकित कर दिया था. बता दें कि रिकी पोंटिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया दुनिया की खतरनाक टीमों में एक मानी जाती थी. उस समय उनसे जीत पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी. लेकिन, जिम्ब्बावे 139 रनों का पीछा करते हुए वह मुकाबला जीतकर सभी को होश उड़ा दिए थे. जीत के हीरो रहे ब्रेंडन टेलर ने 65 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी.

अंडरडॉग्स का जलवा

मौजूदा टी20 विश्व कप में  अंडरडॉग नेशन ने सभी बड़ी टीमों को हैरान करने का काम किया है. फिर चाहे नेपाल और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में इंग्लिश टीम रोते-रोते मुकाबले को जीत पाई थी. उसके बाद अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ सबसे रोमांचक मुकाबला, जिसमें 2 सुपर ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका जीत पाई. उसके बाद कल इटली ने नेपाल के सामने उलटफेर कर अपने विश्व कप इतिहास का पहला मैच जीतने का कारनामा किया था. फिर आज जिम्बाब्वे की जीत बड़ी-बड़ी टीमों के मुंह पर तमाचा है. ऐसे में एक चीज साफ हो गई कि ये टी20 विश्व कप बेहद ही रोमांचक और ड्रामे से भरा होने वाला है.

ये भी पढ़ें: IND vs NAM: संन्यास की उम्र में T20 वर्ल्ड कप डेब्यू... दूसरे पर आए सैमसन, नंबर 1 पर कौन?

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

और पढ़ें

