संजू सैमसन के लिए T20I का 'श्राप' बन रहा ये रिकॉर्ड, 42 मैच में लगा 'दाग', Asia Cup में रहना होगा सावधान

Sanju Samson: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. कभी इन तो कभी आउट का खेल संजू से साथ होता रहा. हालांकि, जब टीम इंडिया में बल्ले की धमक के दम पर सैमसन ने जगह पक्की की तो एक रिकॉर्ड उनके लिए 'श्राप' बनता नजर आ रहा है. एशिया कप में सैमसन को इससे सावधान रहना होगा. अगर 6 मैच में सैमसन की किस्मत खराब रहती है तो वह इस रिकॉर्ड का दाग ले जाएंगे.

रोहित शर्मा पर लगा 'धब्बा'

हम बात कर रहे हैं टी20 क्रिकेट में भारत की तरफ से- सबसे ज्यादा डक आउट के शर्मनाक रिकॉर्ड की. इस लिस्ट में सबसे ऊपर रोहित शर्मा हैं जो 159 मैच में 12 डक आउट का शिकार हुए हैं. दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम है जिन्होंने भारत के लिए 125 टी20 मैच खेले और 7 बार डक आउट हुए हैं. लेकिन संजू सैमसन बेहद कम मैच में इन दोनों दिग्गजों के करीब आ चुके हैं.

तीसरे नंबर पर सैमसन

सैमसन भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में तीसरे सबसे ज्यादा डक आउट होने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अभी महज 42 टी20 मैच टीम इंडिया के लिए खेले हैं जिसमें उनके नाम 6 डक आउट दर्ज हो गए हैं. ऐसे में संजू सैमसन को इस दाग से बचने के लिए सूझ-बूझ भरे तरीके से पारी का आगाज करना होगा. सैमसन एशिया कप में अगर दो बार डक आउट हो जाते हैं तो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.

सैमसन की धमाकेदार फॉर्म

संजू सैमसन इन दिनों एशिया कप से पहले धांसू फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने बतौर ओपनर केरल क्रिकेट लीग में बल्ले से तबाही मचा डाली. सैमसन ने चार अर्धशतकीय पारियां खेली जिसमें एक शतक भी शामिल है. 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज हो जाएगा और टीम इंडिया की प्लेइंग-XI में सैमसन की जगह पक्की नजर आ रही है. देखना दिलचस्प होगा कि वह कौन से नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं.