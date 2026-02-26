Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND vs ZIM: जिम्बाब्वे के ये 3 विलेन बिगाड़ सकते हैं सेमीफाइनल का खेल, बच गए तो मिलेगी मनमानी जीत

IND vs ZIM: जिम्बाब्वे के ये 3 'विलेन' बिगाड़ सकते हैं सेमीफाइनल का खेल, बच गए तो मिलेगी मनमानी जीत

IND vs ZIM: भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का रास्ता साफ करने के लिए जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराना होगा. यूं तो इस अंडरडॉग टीम के खिलाफ फैंस एकतरफा जीत की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:00 PM IST
Zimbabwe Cricket (X)
Zimbabwe Cricket (X)

IND vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया की 76 रन से हार ने सेमीफाइनल की गुत्थी उलझा दी. सुपर-8 में दोनों मुकाबले अब टीम इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति के समान हैं. टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ घंटों में ही मुकाबला खेलने उतरेगी. कई भारतीय फैंस में ये एकतरफा मुकाबले की तरह होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए चैलेंजिंग रन रेट को सुधारना होगा. जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत का सफर कितना आसान है और कितना कठिन इसके बारे में हम आपको बताते हैं. 

3 खिलाड़ियों को का निकालना होगा काट

भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के 3 खिलाड़ियों का काट निकालना होगा जो टीम इंडिया के लिए इस मैच में विलेन साबित हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में इन तीनों प्लेयर्स ने अपन ऐसा जलवा दिखाया कि कंगारू टीम टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई. इन्हीं तीन प्लेयर्स से भारतीय टीम को सावधान रहना होगा. हालांकि, आंकड़ों में निसंदेह टीम इंडिया का पलड़ा भारी है क्योंकि 13 मैच में 10 मैच भारत ने जबकि 3 मुकाबले जिम्बाब्वे ने अपने नाम किए हैं. 

कौन हैं वो तीन प्लेयर?

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सिकंदर रजा है जो विरोधियों में खौफ भर रहे हैं. गेंद और बल्ले दोनों से रजा अपनी टीम को मुश्किल से निकाल रहे हैं. रजा के अलावा जिम्बाब्वे के विस्फोटक बल्लेबाज ब्रायन बेनेट पर भी टीम इंडिया को फोकस करना होगा. ये वो बल्लेबाज है जिसके नाम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बिना आउट हुए 180 रन ठोके हैं. इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया. 

एक गेंदबाज से भी रहना होगा सावधान

इन बल्लेबाजों के अलावा एक गेंदबाज भी है जो टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकता है. ये वो गेंदबाज है जिसने इस वर्ल्ड कप में पिछले 5 मैच में ही 13 विकेट झटक दिए हैं. इसी गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया का खेल बिगाड़ दिया था. उस मैच में  ब्लेसिंग मुजरबानी ने 17 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे. अब देखना होगा कि टीम इंडिया इस गेंदबाज से कैसे निपटती है. 

रजा और ब्रेनेट की जोरदार फॉर्म

सिकंदर रजा भले ही इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजी से कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुए लेकिन बल्ले से उन्होंने चार पारियों में 25, 45 और 27 रन की पारियां खेली हैं. वहीं बात करें ब्रेनेट की तो उन्होंने पिछली 5 पारियों में 3 फिफ्टी लगाई हैं जिसमें 56, 48*, 64*, 63* की पारियां खेली हैं. इस मुकाबले में उन्हें जल्दी आउट करना ही टीम इंडिया के लिए राहत होगी. 

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Ind vs ZimT20 World Cup 2026

