मां और पिता दोनों स्कूल टीचर, भारत को मिला बेहद विस्फोटक ओपनर, गुमनाम खिलाड़ी से अचानक बन गया स्टार

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) का एक गुमनाम बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से रातोंरात स्टार बन गया है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के इस बल्लेबाज ने तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी की. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के गेंदबाज पंजाब किंग्स (PBKS) के इस युवा बल्लेबाज के सामने रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के 24 साल के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं.

गुमनाम खिलाड़ी से अचानक बन गया स्टार

पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 37 गेंदों में नाबाद 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली. प्रियांश आर्या ने 251.35 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 4 चौके और 9 छक्के जमाए. प्रियांश आर्या के रूप में टीम इंडिया को भविष्य के लिए अभिषेक शर्मा से भी खूंखार ओपनर मिल गया है. IPL में ये बल्लेबाज अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा है. पंजाब किंग्स (PBKS) के धाकड़ ओपनर प्रियांश आर्या की खूब चर्चा हो रही है.

मां और पिता दोनों स्कूल टीचर

प्रियांश आर्या के पिता पवन कुमार और मां राजबाला दिल्ली में पढ़ाते हैं, जबकि उनकी बड़ी बहन भी एमए बीएड हैं. प्रियांश आर्या के परिवार में 6 शिक्षक हैं. बता दें कि प्रियांश आर्या के माता और पिता दोनों शिक्षक हैं. प्रियांश आर्या के कोच संजय भारद्वाज हैं. संजय भारद्वाज टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच और पूर्व ओपनर गौतम गंभीर के भी कोच रह चुके हैं.

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IPL की सबसे बड़ी खोज

IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स (PBKS) ने प्रियांश आर्या की किस्मत खोलते हुए उन्हें 3.8 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. प्रियांश आर्या ने अपना IPL डेब्यू पिछले साल 2025 में किया था. पंजाब किंग्स (PBKS) ने IPL 2026 के लिए भी प्रियांश आर्या को 3.8 करोड़ रुपये की कीमत में रिटेन किया था. प्रियांश आर्या ने अभी तक IPL के 22 मैचों में 31.18 की औसत और 196 के स्ट्राइक रेट से 686 रन बनाए हैं. प्रियांश आर्या IPL की सबसे बड़ी खोज साबित हुए हैं.

गांगुली और गेल को मानता है अपना हीरो

प्रियांश आर्या के पिता पवन कुमार ने एक बार एक इंटरव्यू में अपने बेटे की कहानी बताते हुए कहा था, 'मैं हरियाणा के फतेहाबाद के भूना गांव से हूं. वहां क्रिकेट की सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता था. फिर मैं दिल्ली में पढ़ाने लगा, लेकिन क्रिकेट में मेरी रुचि बनी रही. मैं प्रियांश के साथ टीवी पर मैच देखता था. एक दिन सौरव गांगुली और क्रिस गेल को देखकर उसने (प्रियांश आर्या) कहा कि वह उनके जैसा क्रिकेटर बनना चाहता है. उनसे प्रेरित होकर उन्होंने (प्रियांश आर्या) लेफ्टी बैटिंग शुरू की, उस समय गेल अपने चरम पर थे और बहुत आक्रामक क्रिकेट खेलते थे. गौतम गंभीर भी उनके आदर्श हैं.'

कौन हैं प्रियांश आर्या?

प्रियांश आर्या दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. प्रियांश आर्या बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने के अलावा दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं. प्रियांश आर्या 16 लिस्ट-A मैचों के अलावा 51 टी20 मुकाबले भी खेल चुके हैं. प्रियांश आर्या ने लिस्ट-A करियर में अभी तक 522 रन और टी20 करियर में 1530 रन बनाए हैं. प्रियांश आर्या ने अपने टी20 करियर में 2 शतक और 8 अर्धशतक भी लगाए हैं.