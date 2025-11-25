IND vs SA: वनडे के सबसे बड़े शतकवीर, 1 ने तो बल्ले से मचाई थी गजब तबाही, लिस्ट में प्रोटियाजों का दबदबा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चुने गए टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल फिलहाल गर्दन में इंजरी की वजह से वह इस सीरीज से बाहर है. ऐसे में आगामी दौरे के लिए केएल राहुल को टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हमेशा से ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है. खासकर वनडे फॉर्मेट में दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में.

क्विंटन डी कॉक

नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम है. डी कॉक ने भारतीय टीम के खिलाफ जमकर रन बरसाए हैं. उन्होंने अपने करियर के शुरुआत टीम इंडिया के खिलाफ लगातार 3 शतक ठोक पूरे क्रिकेट जगत में अपनी धमाकेदार एंट्री मारी थी. बता दें कि डी कॉक ने अभी तक भारतीय टीम के खिलाफ खेले 20 मैचों की 20 पारियों में 6 शतक ठोकने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 53.57 का रहा है. वह भारत के खिलाफ 50 ओवर के फॉर्मेट में रन बनाना खूब पसंद करते हैं.

एबी डिविलियर्स

दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट इतिहास के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का नाम आता है. डीविलियर्स ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ धड़ल्ले से रन बनाए हैं. वह इंडिया के खिलाफ खेलना खूब पसंद करते हैं. डीविलियर्स ने अपने वनडे करियर के दौरान टीम इंडिया के खिलाफ खेले 32 मैचों की 32 पारियों में 49.80 की धमाकेदार औसत से 6 शतक ठोकने का कारनामा किया है. वह डी कॉक के साथ इस फेहरिस्त में दूसरे पायदान पर शामिल हैं.

विराट कोहली

लिस्ट में आखिरी पायदान पर भारतीय स्टार बल्लेबाज और टीम इंडिया की शान विराट कोहली का नाम है. विराट कोहली ने दुनिया की सभी बड़ी क्रिकेट टीमों के खिलाफ जमकर शतक लगाए हैं. वह क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले 31 मैचों की 29 पारियों में 41.56 की दमदार औसत से 5 शतक ठोकने का कारनामा किया है. आगामी दौरे पर उनके पास एबी डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक को पीछे छोड़ने का जबरदस्त मौका है.

