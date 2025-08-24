AUS vs SA: हारते-हारते जख्म दे गई ऑस्ट्रेलिया... अफ्रीका के वनडे रिकॉर्ड पर लगा 'धब्बा', याद रहेगी ये हार

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रोमांचक रहा. कंगारू टीम ने इस मैच में हार की बेड़ियां तोड़ीं. भले ही सीरीज में हार मिली लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हारते-हारते अफ्रीका को गहरा जख्म दे दिया है. कंगारू टीम ने 276 रन से जीत दर्ज की जो अफ्रीका के लिए दाग से कम नहीं है. साउथ अफ्रीका को पहली बार वनडे इतिहास में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है.

बल्लेबाजों ने बचाई लाज

साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज में कंगारू टीम से 1-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन उस हार का बदला वनडे सीरीज में प्रोटियाज टीम ने लिया. आखिरी मैच में कंगारू टीम के बल्लेबाजों ने लाज बचाई. ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. इसके बाद टीम को टॉप-3 बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगा दिया.

3 शतक..

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 शतक देखने को मिले. कंगारू टीम की सलामी जोड़ी के बीच 250 रन की पार्टनरशिप हुई. मिचेल मार्श ने 100 जबकि ट्रेविस हेड ने 142 रन की दमदार पारी को अंजाम दिया. इसके बाद बैटिंग करने आए कैमरन ग्रीन ने तूफानी शतक से टीम के स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने 431 रन बनाए, तीन शतकों के अलावा एलेक्स कैरी की फिफ्टी भी शामिल रही.

155 पर ढेर हुई अफ्रीका

साउथ अफ्रीका की टीम पहाड़नुमा टारगेट के जवाब में ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. टीम की तरफ से एक भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा पार करने में कामयाब नहीं हुआ. टॉप स्कोरर युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस साबित हुए जिन्होंने तूफानी अंदाज में 49 रन ठोक डाले. हालांकि, अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 2-1 से मात देकर टी20 का जख्म मिटा लिया है.