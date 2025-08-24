AUS vs SA: हारते-हारते जख्म दे गई ऑस्ट्रेलिया... अफ्रीका के वनडे रिकॉर्ड पर लगा 'धब्बा', याद रहेगी ये हार
Advertisement
trendingNow12895168
Hindi Newsक्रिकेट

AUS vs SA: हारते-हारते जख्म दे गई ऑस्ट्रेलिया... अफ्रीका के वनडे रिकॉर्ड पर लगा 'धब्बा', याद रहेगी ये हार

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रोमांचक रहा. कंगारू टीम ने इस मैच में हार की बेड़ियां तोड़ीं. भले ही सीरीज में हार मिली लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हारते-हारते अफ्रीका को जख्म दे दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AUS vs SA
AUS vs SA

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रोमांचक रहा. कंगारू टीम ने इस मैच में हार की बेड़ियां तोड़ीं. भले ही सीरीज में हार मिली लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हारते-हारते अफ्रीका को गहरा जख्म दे दिया है. कंगारू टीम ने 276 रन से जीत दर्ज की जो अफ्रीका के लिए दाग से कम नहीं है. साउथ अफ्रीका को पहली बार वनडे इतिहास में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. 

बल्लेबाजों ने बचाई लाज

साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज में कंगारू टीम से 1-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन उस हार का बदला वनडे सीरीज में प्रोटियाज टीम ने लिया. आखिरी मैच में कंगारू टीम के बल्लेबाजों ने लाज बचाई. ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. इसके बाद टीम को टॉप-3 बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगा दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

3 शतक..

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 शतक देखने को मिले. कंगारू टीम की सलामी जोड़ी के बीच 250 रन की पार्टनरशिप हुई. मिचेल मार्श ने 100 जबकि ट्रेविस हेड ने 142 रन की दमदार पारी को अंजाम दिया. इसके बाद बैटिंग करने आए कैमरन ग्रीन ने तूफानी शतक से टीम के स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने 431 रन बनाए, तीन शतकों के अलावा एलेक्स कैरी की फिफ्टी भी शामिल रही. 

ये भी पढ़ें.. सौरव गांगुली बने हेड कोच... पहली बार संभालेंगे ये जिम्मेदारी, अब इस टीम का बजेगा डंका

155 पर ढेर हुई अफ्रीका

साउथ अफ्रीका की टीम पहाड़नुमा टारगेट के जवाब में ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. टीम की तरफ से एक भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा पार करने में कामयाब नहीं हुआ. टॉप स्कोरर युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस साबित हुए जिन्होंने तूफानी अंदाज में 49 रन ठोक डाले. हालांकि, अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 2-1 से मात देकर टी20 का जख्म मिटा लिया है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

AUS vs SA

Trending news

CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
;