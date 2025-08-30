एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ी पार्टनरशिप का महारिकॉर्ड, लिस्ट में इन खिलाड़ियों का दबदबा

क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पार्टनरशिप काफी अहम मानी जाती है. पार्टनरशिप न केवल स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाती है बल्कि सामने वाली टीम पूरी तरह से दबाव में लाने का काम करती है. एक बेहतर साझेदारी मुश्किल परिस्थिति में टीम को संभाल कर हार के मुंह से मैच बाहर ला सकती है. ऐसे में दो बल्लेबाजों के बीच हो रही पार्टनरशिप कई बार मैच का रिजल्ट तय करती हैं. एशिया कप में भी कुछ ऐसी साझेदरी हुए हैं, जिसने पूरी तरह से मैच का पासा पलट दिया था. आज हम जानेंगे एशिया कप की टॉप 5 बड़ी पार्टनरशिप के बारे में.

विराट कोहली - केएल राहुल

एशिया कप इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप विराट कोहली और केएल राहुल के बीच हुई थी. 10 सितंबर 2023 को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 233 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी देखने को मिली थी.

नासिर जमशेद - मोहम्मद हफ

लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम है. साल 2012 में मीरपुर में खेले गए मैच में नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज के बीच पहले विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी हुई.

यूनिस खान - शोएब मलिक

तीसरे नंबर पर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम आता है. यूनिस खान और शोएब मलिक कोलंबो में हांगकांग के खिलाफ खेले गए मैच में तीसरे विकेट के लिए 223 रनों की साझेदारी की.

इफ्तिखार अहमद - बाबर आजम

30 अगस्त 2023 को नेपाल के खिलाफ खेले गए मैच में इफ्तिखार अहमद और बाबर आजम के बीच पांचवें विकेट के लिए 214 रनों की पार्टनरशिप हुई.

विराट कोहली - अजिंक्य रहाणे

लिस्ट में पांचवें नंबर पर भारतीय खिलाड़ियों का नाम है. विराट कोहली और अजिंक्य ने साल 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में तीसरे विकेट के लिए 213 रनों की साझेदारी की थी.

रोहित शर्मा - शिखर धवन

साल 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 210 रनों की साझेदारी हुई. ये पार्टनरशिप नंबर 6 पर काबिज है.