एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ी पार्टनरशिप का महारिकॉर्ड, लिस्ट में इन खिलाड़ियों का दबदबा
Advertisement
trendingNow12901984
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ी पार्टनरशिप का महारिकॉर्ड, लिस्ट में इन खिलाड़ियों का दबदबा

एशिया कप में भी कुछ ऐसी साझेदरी हुए हैं, जिसने पूरी तरह से मैच का पासा पलट दिया था. आज हम जानेंगे एशिया कप की टॉप 5 बड़ी पार्टनरशिप के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Top partnerships in Asia cup history
Top partnerships in Asia cup history
क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पार्टनरशिप काफी अहम मानी जाती है. पार्टनरशिप न केवल स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाती है बल्कि सामने वाली टीम पूरी तरह से दबाव में लाने का काम करती है. एक बेहतर साझेदारी मुश्किल परिस्थिति में टीम को संभाल कर हार के मुंह से मैच बाहर ला सकती है. ऐसे में दो बल्लेबाजों के बीच हो रही पार्टनरशिप कई बार मैच का रिजल्ट तय करती हैं. एशिया कप में भी कुछ ऐसी साझेदरी हुए हैं, जिसने पूरी तरह से मैच का पासा पलट दिया था. आज हम जानेंगे एशिया कप की टॉप 5 बड़ी पार्टनरशिप के बारे में.
 
विराट कोहली - केएल राहुल
एशिया कप इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप विराट कोहली और केएल राहुल के बीच हुई थी. 10 सितंबर 2023 को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 233 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी देखने को मिली थी.
 
नासिर जमशेद - मोहम्मद हफ
लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम है. साल 2012 में मीरपुर में खेले गए मैच में  नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज के बीच पहले विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी हुई. 
 
 
यूनिस खान - शोएब मलिक
तीसरे नंबर पर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम आता है. यूनिस खान और शोएब मलिक कोलंबो में हांगकांग के खिलाफ खेले गए मैच में तीसरे विकेट के लिए 223 रनों की साझेदारी की. 
 
इफ्तिखार अहमद - बाबर आजम
30 अगस्त 2023 को नेपाल के खिलाफ खेले गए मैच में इफ्तिखार अहमद और बाबर आजम के बीच पांचवें विकेट के लिए 214 रनों की पार्टनरशिप हुई. 
 
विराट कोहली - अजिंक्य रहाणे
लिस्ट में पांचवें नंबर पर भारतीय खिलाड़ियों का नाम है. विराट कोहली और अजिंक्य  ने साल 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में तीसरे विकेट के लिए 213 रनों की साझेदारी की थी.
 
रोहित शर्मा - शिखर धवन
साल 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 210 रनों की साझेदारी हुई. ये पार्टनरशिप नंबर 6 पर काबिज है. 
 
 
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliKL Rahul

Trending news

बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
;