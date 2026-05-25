IPL 2026 Final के 5 दिन पहले ही पता लग जाएगा रिजल्ट! क्वालीफायर-1 में छिपा चैंपियन, 15 साल पुराना गजब टोटका

IPL 2026 अपने अंतिम हफ्ते में पहुंच चुका है. प्लेऑफ का पहला मुकाबला 26 मई को खेला जाना है. आरसीबी और गुजरात की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने धर्मशाला के मैदान में उतरेंगी. 5 दिन बाद 31 मई को आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन खिताबी जंग से पहले ही फाइनल का रिजल्ट पता लग जाएगा.
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IPL 2026 अपने अंतिम हफ्ते में पहुंच चुका है. प्लेऑफ का पहला मुकाबला 26 मई को खेला जाना है. आरसीबी और गुजरात की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने धर्मशाला के मैदान में उतरेंगी. 5 दिन बाद 31 मई को आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन खिताबी जंग से पहले ही फाइनल का रिजल्ट पता लग जाएगा. ये हम नहीं बल्कि इस बात की गवाही आईपीएल के आंकड़े दे रहे हैं. क्वालीफायर-1 में ही आईपीएल 2026 का चैंपियन छिपा हुआ है. इसके पीछे का टोटका हम आपको समझाते हैं.
क्वालीफायर-1 में जीतने वाली टीम को सीधा फाइनल में टिकट मिलेगा. वहीं, हारने वाली टीम क्वालीफायर-2 में पहुंचेगी और उस टीम को एक और मौका मिलेगा. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम का सीधे खिताब से बहुत गहरा कनेक्शन है. पिछले 15 सालों का इतिहास गवाही देता है कि जो टीम पहला क्वालीफायर जीतती है, वही ज्यादातर मौकों पर चमचमाती ट्रॉफी अपने घर ले जाती है.
आईपीएल में साल 2011 से प्लेऑफ सिस्टम की शुरुआत हुई थी. तब से लेकर अब तक के 15 सीजन में से 12 बार ऐसा हुआ है जब क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम ही आईपीएल की चैंपियन बनी है. यानी इस मैच को जीतने वाली टीम का खिताब पर कब्जा करने का सक्सेस रेट 80 फीसदी से भी ज्यादा रहा है. हालिया सालों की बात करें तो साल 2018 से लेकर 2025 तक लगातार क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम ही चैंपियन बनती आ रही है.
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मौजूदा सीजन यानी आईपीएल 2026 में आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान में है. पिछले साल यानी आईपीएल 2025 में भी आरसीबी ने क्वालीफायर-1 जीता था और फिर फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर ट्रॉफी उठाई थी. वहीं, गुजरात टाइटंस ने साल 2022 में पहला क्वालीफायर जीता था और फिर राजस्थान रॉयल्स को हराकर चैंपियन बनी थी. ऐसे में मंगलवार को धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर होने वाले इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह इस ऐतिहासिक टोटके और रिकॉर्ड के दम पर खिताब की सबसे बड़ी दावेदार बन जाएगी.
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