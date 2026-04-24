न घर के न घाट के... मुंबई की बादशाहत खत्म, हार्दिक की कप्तानी पर लगा ऐसा कलंक, देखकर पछताएगा मैनेजमेंट

MI vs CSK IPL 2026: आईपीएल में मुंबई इंडियंस का नाम आते ही दिमाग में पांच ट्रॉफियां और एक खौफनाक टीम की छवि आती थी. मैच से पहले ही टीम की जीत का फैसला फैंस कर देते थे, लेकिन अब टीम की काया पूरी तरह उलट हो चुकी है. ये टीम अंडरडॉग में गिनी जा रही है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली इस टीम के आगे ऐसा कलंक लगा है जिसे देखने के बाद मैनेजमेंट भी पछताएगा. जब से हार्दिक ने टीम की कमान संभाली है, प्रदर्शन बद से बद्तर होता नजर आ रहा है. सीएसके के खिलाफ एक और कसर पूरी हो गई जो मुंबई के साथ पिछले 18 साल में नहीं हुआ.

सीएसके के खिलाफ बड़ी हार

सीएसके के खिलाफ मुकाबले में मुंबई की टीम को 103 रन से एकतरफा हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में सीएसके ने मुंबई के सामने 208 रन का लक्ष्य रखा था. मुकाबला मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े पर था, इसके बाद भी मुंबई के शेर घर में ही ढेर हो गए. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम को 103 रन से हार का सामना करना पड़ा. जीत के हीरो संजू सैमसन रहे जिन्होंने 101 रन की नाबाद पारी खेलकर तबाही मचा डाली.

हार्दिक की कप्तानी पर लगा कलंक

पिछले 18 सालों से जो कभी नहीं हुआ वो हार्दिक की कप्तानी में हो गया. इस टीम को आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. रनों के हिसाब से मुंबई की ये सबसे बड़ी हार थी. साल 2014 में मुंबई को राजस्थान ने 83 रन से हराया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड पीछे हो चुका है. वानखेड़े में इससे पहले मुंबई की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार 39 रन की थी, लेकिन अब हार्दिक की कप्तानी पर न मिटने वाला दाग लग चुका है.

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CSK के खिलाफ बुरा हाल

सीएसके के खिलाफ टीम का हाल बेहाल है. 104 रन पर ऑलआउट से पहले मुंबई 2021 सीजन में मुंबई की टीम महज 136 रन के स्कोर पर सिमट गई थी. मुंबई बनाम चेन्नई के पिछले 6 मुकाबलों को उठाकर देखें तो मुंबई की टीम को 5 में हार का सामना करना पड़ा है. दूसरी तरफ सीएसके की टीम पटरी पर लौट चुकी है. अगर ऐसी ही फॉरम में रही तो टीम के लिए प्लेऑफ के दरवाजे खुल सकते हैं.