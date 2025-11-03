पहले बल्ले से मचाया गदर, फिर गेंद से बरपाया कहर... भारत की 2 सुपरस्टार, जिन्होंने देश को बनाया वर्ल्ड चैंपियन

ICC Womens World Cup 2025: भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. उसने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अफ्रीकी टीम को 52 रन से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है. बारिश के कारण मैच 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ. साउथ अफ्रीका की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 298 रन बनाए. जवाब में अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में 246 रन ही बना सकी. इस तरह हरमनप्रीत कौर की टीम ने 52 रनों से खिताबी मुकाबले को जीत लिया.

अलग-अलग मैचों के अलग-अलग स्टार

भारत के लिए इस वर्ल्ड कप में अलग-अलग मैचों में अलग-अलग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. कभी स्मृति मंधाना तो कभी प्रतिका रावल ने आगे बढ़कर जीत दिलाई. हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्ज ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया. दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करके टीम को जीत दिलाई. फाइनल में जब मंधाना, जेमिमा और हरमन बड़ी पारी नहीं खेल पाईं तो दो खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला. हम उन दो सुपरस्टार के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने टीम को जीत दिलाई.

शेफाली वर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द मैच

ओपनर प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद शेफाली वर्मा को रिप्लेसमेंट के रूप में उतारा गया. वह सेमीफाइनल में कुछ खास तो नहीं कर पाईं, लेकिन खिताबी मुकाबले में उनका बल्ला जमकर बरसा. शेफाली ने 78 गेंद पर 87 रन की पारी खेली. उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके बाद जो हुआ उस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ. शेफाली को अचानक हरमनप्रीत ने गेंदबाजी के लिए बुलाया और उन्होंने कप्तान के फैसले को सही साबित किया. शेफाली ने सूने लूस और मरिजान कप्प का विकेट लेकर अफ्रीकी मध्यक्रम को तहस-नहस कर दिया. उन्होंने 7 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

भारत की अनुभवी खिलाड़ियों में एक दीप्ति ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 58 गेंद पर 58 रन की यादगार पारी खेली. इसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो एक बार फिर उनकी स्पिन का जादू देखने को मिला. दीप्ति ने 9.3 ओवरों में 39 रन देकर 5 विकेट लेकर अफ्रीकी टीम के निचले क्रम को ध्वस्त कर दिया. वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गईं.