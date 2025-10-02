Advertisement
सहवाग-धोनी-रोहित नहीं... अब ये 3 खिलाड़ी बनेंगे टीम इंडिया 'सिक्सर किंग', चकनाचूर हो जाएगा टेस्ट का महारिकॉर्ड

India vs West Indies Most Sixes: हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा के साथ-साथ खूंखार ओपनर वीरेंद्र सहवाग और दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का इस सीरीज में एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकता है. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान यह देखने को मिल सकता है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:56 AM IST
India vs West Indies Most Sixes: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में इंग्लैंड के बाद अब भारत के सामने वेस्टइंडीज की चुनौती है. दोनों टीमों के बीच अहमदाबाद और नई दिल्ली में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है. भारत का पलड़ा विंडीज के खिलाफ भारी माना जा रहा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. टीम इंडिया 2010 के बाद पहली बार रोहित शर्मा या विराट कोहली के बगैर मैच में उतर रही है. यहां तक कि 2011 के बाद अश्विन घरेलू मैदान पर टेस्ट की प्लेइंग-11 में नहीं होंगे. इन तीन दिग्गजों ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ युवाओं का असली टेस्ट

अनुभवी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में कुछ युवा और कुछ पुराने खिलाड़ी चमकने के लिए फिर से तैयार हैं. इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसे युवाओं पर नजरें होंगी. वहीं, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह अपने अनुभव से टीम को लाभ पहु्ंचाना चाहेंगे. हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित के साथ-साथ खूंखार ओपनर वीरेंद्र सहवाग और दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का इस सीरीज में एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकता है. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान यह देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: असंभव: टेस्ट क्रिकेट का 42 साल पुराना अटूट रिकॉर्ड, अनिल कुंबले-हरभजन सिंह-अश्विन भी तोड़ने में नाकाम

दिग्गजों के नाम महारिकॉर्ड

सहवाग-धोनी और रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. रोहित शर्मा ने 2013 से 2023 तक इस टीम के खिलाफ कुल छह टेस्ट मैच खेले और 14 छक्के लगाए. उन्होंने इस टीम के खिलाफ 7 पारियों में 578 रन भी बनाए हैं. सहवाग की बात करें तो 10 मैचों के 17 पारियों में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 888 रन बनाने के साथ-साथ 14 छक्के उड़ाए हैं. धोनी ने 12 मैचों की 19 पारियों में 476 रन बनाए और 14 छक्के लगाए. अब इन तीन दिग्गजों का रिकॉर्ड इस सीरीज में एक साथ-साथ टूट सकता है.

ये तीन बल्लेबाज तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड

भारत-वेस्टइंडीज के बीच आगामी सीरीज के लिए चुनी गई टीम में शामिल तीन खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. वे वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं. इनमें रवींद्र जडेजा, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आगे हैं.

ये भी पढ़ें: WTC Scenarios: अगर वेस्टइंडीज से सीरीज हारा भारत तो क्या होगा? ऐसे हो जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सारे समीकरण

किसे कितने सिक्स की दरकार?

- जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 टेस्ट में 295 रन बनाने के साथ-साथ 8 छक्के लगाए हैं. वह अगर 7 छक्के लगाते हैं तो तीनों दिग्गजों से आगे निकल जाएंगे.
- राहुल के नाम 7 मैचों में 374 रन और 4 छक्के हैं. उन्हें इस सीरीज में धोनी-सहवाग और रोहित से आगे निकलने के लिए 11 छक्के लगाने होंगे.
 - यशस्वी जायसवाल के 2 टेस्ट मैचों में 266 रन और 3 छक्के हैं. इन तीनों में इस बात की संभावना ज्यादा है कि यशस्वी सीरीज में 12 छक्के लगाकर दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं. वह सिक्स लगाने में माहिर हैं और उन्होंने कई बार ऐसा करके दिखाया है.

