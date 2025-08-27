एशिया कप T20 के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े टोटल, नंबर 1 पर है दुनिया की ये खतरनाक टीम

टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. इस फॉर्मेट में रन बनाना आज कल बेहद ही आसान हो चुका है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज कुछ इस तरह से गेंदबाजों की पिटाई करते हैं मानों वो कोई पर्सनल बदला निकाल रहे हों. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में टीमों में काफी विशालकाय लक्ष्य खड़े किए हैं. ऐसे में आज हम आपको उन टीमों के बारे में बताएंगे जिन्होंने एशिया कप के इतिहास में 3 सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया है.

भारत vs अफगानिस्तान

भारतीय टीम ने साल 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप इतिहास के आज तक का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था. भारतीय टीम ने महज 2 विकेट गवांकर 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था. इस मैच के दौरान भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली ने अपनी शतकीय पारी की बदौलत फाइनल मैच के रोमांच को बढ़ाते हुए अफगानिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था. ये टोटल आज भी एशिया कप इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया अपने ही रिकॉर्ड को इस सीजन तोड़ पाती है या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान vs हांगकांग

पाकिस्तान ने साल 2022 में शारजाह में खेले गए मैच में हांगकांग के गेंदबाजों को बुरी तरह से धुलाई की थी. उस समय पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने धमाकेदार साझेदारी करते हुए 193 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसे हांगकांग की टीम बनाने में नाकाम रही. पाकिस्तान के आज तक टी20 इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कोर है और एशिया कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

भारत vs हांगकांग

लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत मौजूद है. भारत ने साल 2022 में कमाल करते हुए हांगकांग के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया. टीम इंडिया ने 20 ओवर के भीतर मात्र 2 विकेट गवांकर 192 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया. सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने हांगकांग को पस्त कर दिया. ये एशिया कप इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है.

ये भी पढ़ें: सुनील गावस्कर का अचानक खौल उठा खून, अपने बयान से उड़ाए वर्ल्ड क्रिकेट के होश