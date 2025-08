IND vs ENG टेस्ट का सबसे बड़ा टोटका...लकी जैकेट से इंग्लैंड का बंटाधार, ये ट्रिक लगाकर गिल से हुआ था जीत का वादा

Sunil Gavaskar Lucky Jacket: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को बराबरी पर समाप्त किया है. उसने ओवल में आखिरी मुकाबला 6 रनों से जीत लिया. भारतीय टीम की जीत में बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक का बराबर योगदान है. कप्तान शुभमन गिल ने 700 से ज्यादा रन बनाए तो मोहम्मद सिराज ने 23 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. ओवल में मिली जीत में एक टोटका भी टीम इंडिया के काम आया. महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का 'लकी जैकेट' भारत के काम आ गया.

गेंदबाजों ने पलटा पासा

सीरीज में 1-2 से पिछड़ने के बाद ओवल में चौथे दिन जो रूट और हैरी ब्रुक के शानदार शतकों के साथ भारत लगभग हार चुका था, लेकिन तीसरे सत्र में जादू हुआ. प्रसिद्ध कृष्णा ने दो और आकाश दीप ने एक विकेट लिया. चौथे दिन बारिश के कारण जल्दी स्टंपिंग होने से पहले इंग्लैंड को सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी. पांचवें दिन भारत के लिए समीकरण आसान था. उन्हें ढेर सारे विकेट चाहिए थे और वो भी तेजी से. भारत ने उन्हें हासिल किया और एक बड़ी जीत दर्ज की. मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लेकर मैच को पलट दिया.

गाबा से भी बड़ी जीत

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर बेहद खुश हैं और उन्होंने इस जीत को 2021 में ब्रिस्बेन में मिली जीत से भी बड़ी जीत बताया. उस मौके पर भारत ने ज्यादातर सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया उसके गढ़ गाबा (ब्रिस्बेन) में तीन विकेट से हरा दिया था. सुनील गावस्कर ने कहा, ''यह जीत गाबा से भी बड़ी है.''

He wore it at the GABBA, he wore it at the OVAL — and India did it again!#INDvsENG #ENGvIND #SunilGavaskar #LuckyJacket #TestCricket #MohammedSiraj #ShubmanGill #ENGvIND pic.twitter.com/GVQ5tD8c2H

— Gaurav (@k_gauravs) August 4, 2025