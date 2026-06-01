एक इंजरी रिप्लेसमेंट ने बदली RCB की तकदीर... मामूली खिलाड़ी बना 'मसीहा', कुदरत का गजब करिश्मा

IPL 2026 का चैंपियन सामने आ चुका है. आरसीबी ने फाइनल मुकाबले में गुजरात को 4 विकेट से मात देकर खिताबी जीत दर्ज की. यह टीम का लगातार दूसरा खिताब था, एक इंजरी रिप्लेसमेंट आरसीबी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ. एक मामूली प्लेयर आरसीबी के लिए मसीहा बन चुका है. आरसीबी के साथ कुदरत का गजब करिश्मा कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं. कैसे एक इंजरी रिप्लेसमेंट ने आरसीबी की किस्मत बदल दी.

जब रजत पाटीदार को किसी ने नहीं दिया भाव

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के नाम के आगे दो ट्रॉफी के टैग लग चुके हैं. लेकिन कभी उन्हें कोई भी टीम भाव नहीं दिया करती थी. लेकिन किसे पता था इस खिलाड़ी की किस्मत चंद सालों में ऐसी पलटेगी कि ये आरसीबी का अभी तक का सबसे सफल कप्तान बन जाएगा. वो साल 2022 था जब पाटीदार को ऑक्शन में किसी ने भाव नहीं दिया, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था.

इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में हुई एंट्री

रजत पाटीदार ने 2022 में अनसोल्ड रहने के बाद अपनी शादी फिक्स की. लेकिन फिर आरसीबी के उस समय के कोच माइक हेसन ने उनसे संपर्क किया क्योंकि टीम के विकेटकीपर-बैटर लवनीत सिसोदिया इंजर्ड हो गए थे. वह पाटीदार को उनके स्थान पर शामिल करना चाहते थे. पहले शादी के चलते पाटीदार ने ये ऑफर ठुकराने की सोची, लेकिन फिर फैमिली को समझाया और टीम में शामिल हो गए. पहले उन्हें लगा था कि उन्हें पूरे सीजन बेंच गर्म करनी होगी. लेकिन आरसीबी ने उन्हें मौका दिया और 8 मैच में 333 रन ठोके. इसमें एक शतक भी शामिल रहा.

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2023 में इंजरी ने किया बर्बाद

साल 2023 में पाटीदार ने आईपीएल के लिए काफी कुछ सोचा होगा, लेकिन इंजरी ने खेल खराब किया. वह पूरे सीजन बाहर थे. हालांकि, घरेलू क्रिकेट खेलकर उन्होंने इस साल अपना वनडे डेब्यू किया, 2024 में इंजरी के बाद वापसी शानदार थी, उन्होंने 395 रन ठोके थे. इस बार उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया. इस सीजन स्पिनर्स के खिलाफ खेलने की काबीलियत सभी ने देखी. यही वो दौर था जब आरसीबी की टीम बेहतर कप्तान खोज रही थी. डु प्लेसी रिलीज हो गए थे और विराट कोहली की बतौर बल्लेबाज खेलना चाहते थे.

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पाटीदार को मिली टीम की कमान

रजत पाटीदार को टीम की कमान सौंपी गई. आरसीबी ने 11 करोड़ रुपये में पाटीदार को रिटेन किया था. इसके बाद अगले ही साल पाटीदार की कप्तानी में टीम ने 18 साल का सूखा खत्म करते हुए खिताबी जीत दर्ज की. पाटीदार इस साल भी जोरदार फॉर्म में दिखे और उन्होंने कुछ बड़ी पारियों से टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने में योगदान दिया. वहीं, विराट कोहली ने भी 600+ रन ठोक टीम को खिताब दिलाने में कामयाब हुए.