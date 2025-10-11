Advertisement
trendingNow12957946
Hindi Newsक्रिकेट

नामीबिया ने लिख दिया नया इतिहास, साउथ अफ्रीका को हराकर इंटरनेशनल क्रिकेट में किया सबसे बड़ा उलटफेर

नामीबिया क्रिकेट टीम और उनके फैंस आज (11 अक्टूबर) का दिन कभी नहीं भूलेंगे. कुछ दिनों पहले टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाले इस टीम ने अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा उलटफेर कर नया इतिहास लिख दिया. दरअसल, नामीबिया ने अपने घर पर खेलते हुए इकलौते टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी. नामीबिया की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में में आखिरी गेंद पर चार विकेट से जीत मिली.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नामीबिया ने लिख दिया नया इतिहास, साउथ अफ्रीका को हराकर इंटरनेशनल क्रिकेट में किया सबसे बड़ा उलटफेर

Namibia Beats South Africa in T20I: नामीबिया क्रिकेट टीम और उनके फैंस के लिए आज खुशी और जश्न मनाने का दिन है. 11 अक्टूबर, 2025 का दिन नामीबिया क्रिकेट के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक रहा, जिसे उसके फैंस कभी नहीं भूलेंगे. कुछ दिनों पहले टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाले इस छोटी टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा उलटफेर कर नया इतिहास लिख दिया है. दरअसल, नामीबिया ने अपने घर पर खेलते हुए इकलौते टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी. नामीबिया की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में में आखिरी गेंद पर चार विकेट से जीत मिली.

नामीबिया के लिए ऐतिहासिक पल

नामीबिया के लिए साउथ अफ्रीका जैसी धाकड़ टीम को हराना ऐतिहासिक है. ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि यह सिर्फ चौथा मौका है, जब नामीबिया ने किसी फुल मेंबर नेशन को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है. साउथ अफ्रीका से पहले नामीबिया ने आयरलैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ उलटफेर किए हैं. इसके अलावा यह दूसरा मौका है, जब नामीबिया को टी20 इंटरनेशनल मैच में आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत दर्ज की. 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नामीबिया को आखिरी गेंद पर जीत मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ अफ्रीका के धुरंधर फेल

वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक में हुए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करने आई. क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स जैसे धुरंधर बल्लेबाजों ने टीम की लुटिया डुबो दी. एक समय 82 रन पर 6 विकेट गंवाकर साउथ अफ्रीका का हाल ऐसा था कि पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाएगी, लेकिन किसी तरह 20 ओवर खेले और बोर्ड पर 8 विकेट खोकर 134 रन लगाए. जेसन स्मिथ ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. रुबिन हरमन ने 23 रन बनाए. नामीबिया के लिए ट्रपलमैन ने सबसे ज्यादा तीन और मैक्स हिंगो ने दो विकेट चटकाए.

नामीबिया के बल्लेबाजों ने दिखाया जीत का जज्बा

साउथ अफ्रीका को छोटे टोटल पर रोकने के बाद नामीबिया के बल्लेबाजों ने आखिरी गेंद तक जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी. नामीबिया के 85 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे. यहां से उसका जीतना मुश्किल लग रहा था, 101 रन पर छठा विकेट गिरा, जिससे साउथ अफ्रीका की जीत निश्चित लगने लगी, लेकिन जेन ग्रीन और रुबेन ट्रपलमैन ने आखिरी दो ओवरों में बाजी पलट दी. आखिरी दो ओवरों में नामीबिया को जीतने के लिए 23 रन बनाने थे.

आखिरी दो ओवर में कूट दिए 23 रन

12 गेंदों में जीत के लिए 23 रन की दरकार को पूरा किया ट्रपलमैन और जेन ग्रीन ने. 19वें ओवर में एक चौके और तीन डबल के साथ कुल 12 रन बने. अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन चाहिए थे. ग्रीन ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया. अब 5 गेंद पर 5 रन चाहिए थे. बावजूद इसलिए मैच आखिरी गेंद तक पहुंचा. दूसरी गेंद पर एक रन बना. तीसरी गेंद पर ट्रपलमैन और ग्रीन ने दो रन दौड़ लिए. चौथी गेंद पर एक रन बना. 5वीं गेंद डॉट रही, जिससे आखिरी गेंद पर जीत के लिए रन बचा. स्ट्राइक पर मौजूद ग्रीन ने चौका जड़कर नामीबिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Namibia Beat South AfricaNamibia vs South Africa T20I

Trending news

ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
शेख हसीना के राज में क्या हुआ था? सेना के अफसरों को घर से खींचकर हिरासत में लिया गया
bangladesh
शेख हसीना के राज में क्या हुआ था? सेना के अफसरों को घर से खींचकर हिरासत में लिया गया
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
west bengal news in hindi
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
AAP News
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
Asaduddin Owaisi
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
Asaduddin Owaisi
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...