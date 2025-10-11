नामीबिया ने लिख दिया नया इतिहास, साउथ अफ्रीका को हराकर इंटरनेशनल क्रिकेट में किया सबसे बड़ा उलटफेर

Namibia Beats South Africa in T20I: नामीबिया क्रिकेट टीम और उनके फैंस के लिए आज खुशी और जश्न मनाने का दिन है. 11 अक्टूबर, 2025 का दिन नामीबिया क्रिकेट के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक रहा, जिसे उसके फैंस कभी नहीं भूलेंगे. कुछ दिनों पहले टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाले इस छोटी टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा उलटफेर कर नया इतिहास लिख दिया है. दरअसल, नामीबिया ने अपने घर पर खेलते हुए इकलौते टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी. नामीबिया की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में में आखिरी गेंद पर चार विकेट से जीत मिली.

नामीबिया के लिए ऐतिहासिक पल

नामीबिया के लिए साउथ अफ्रीका जैसी धाकड़ टीम को हराना ऐतिहासिक है. ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि यह सिर्फ चौथा मौका है, जब नामीबिया ने किसी फुल मेंबर नेशन को टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है. साउथ अफ्रीका से पहले नामीबिया ने आयरलैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ उलटफेर किए हैं. इसके अलावा यह दूसरा मौका है, जब नामीबिया को टी20 इंटरनेशनल मैच में आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत दर्ज की. 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नामीबिया को आखिरी गेंद पर जीत मिली थी.

साउथ अफ्रीका के धुरंधर फेल

वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक में हुए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करने आई. क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स जैसे धुरंधर बल्लेबाजों ने टीम की लुटिया डुबो दी. एक समय 82 रन पर 6 विकेट गंवाकर साउथ अफ्रीका का हाल ऐसा था कि पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाएगी, लेकिन किसी तरह 20 ओवर खेले और बोर्ड पर 8 विकेट खोकर 134 रन लगाए. जेसन स्मिथ ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. रुबिन हरमन ने 23 रन बनाए. नामीबिया के लिए ट्रपलमैन ने सबसे ज्यादा तीन और मैक्स हिंगो ने दो विकेट चटकाए.

नामीबिया के बल्लेबाजों ने दिखाया जीत का जज्बा

साउथ अफ्रीका को छोटे टोटल पर रोकने के बाद नामीबिया के बल्लेबाजों ने आखिरी गेंद तक जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी. नामीबिया के 85 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे. यहां से उसका जीतना मुश्किल लग रहा था, 101 रन पर छठा विकेट गिरा, जिससे साउथ अफ्रीका की जीत निश्चित लगने लगी, लेकिन जेन ग्रीन और रुबेन ट्रपलमैन ने आखिरी दो ओवरों में बाजी पलट दी. आखिरी दो ओवरों में नामीबिया को जीतने के लिए 23 रन बनाने थे.

आखिरी दो ओवर में कूट दिए 23 रन

12 गेंदों में जीत के लिए 23 रन की दरकार को पूरा किया ट्रपलमैन और जेन ग्रीन ने. 19वें ओवर में एक चौके और तीन डबल के साथ कुल 12 रन बने. अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन चाहिए थे. ग्रीन ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया. अब 5 गेंद पर 5 रन चाहिए थे. बावजूद इसलिए मैच आखिरी गेंद तक पहुंचा. दूसरी गेंद पर एक रन बना. तीसरी गेंद पर ट्रपलमैन और ग्रीन ने दो रन दौड़ लिए. चौथी गेंद पर एक रन बना. 5वीं गेंद डॉट रही, जिससे आखिरी गेंद पर जीत के लिए रन बचा. स्ट्राइक पर मौजूद ग्रीन ने चौका जड़कर नामीबिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी.