Team India की दुर्गति की ये है असल वजह... आखिर क्या है 6.8 का 'दीमक'? जिसने कर दिया खोखला, ZIM-PAK से भी फिसड्डी

Team India: 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' टीम इंडिया की ओपनिंग पर ये कहावत फिट बैठती है. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया ने जीत का चौका लगाकर सुपर-8 में जगह बनाई. भले ही भारत की जीत हुई लेकिन ओपनिंग का हाल बेहाल था. घातक साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई और 76 रन की हार से रन रेट का ऐसा फटका लगा कि सेमीफाइनल के लिए सांसें अटक चुकी हैं. अब हम आपको बताते हैं 6.8 का वो दीमक जो टीम इंडिया को अंदर से खोखला करता दिख रहा है.

जिम्बाब्वे-पाकिस्तान से भी फिसड्डी है टीम इंडिया

हम जिस 6.8 के दीमक की बात कर रहे हैं वो टीम इंडिया का पहले विकेट का औसत है. इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं जिसमें अंडरडॉग टीमों की लिस्ट भी लंबी है. लेकिन इन सभी टीमों में सबसे खराब टीम इंडिया का ओपनिंग औसत है. पॉवरप्ले में ओपनर्स के बल्ले से रन ही टीम की जीत की नींव रखते हैं. लेकिन भारत के पॉवरप्ले आंकड़े (46/4, 86/1, 52/1, 51/2, 31/3) सवालिया निशान हैं.

किसी भी टीम के सामने ओपनिंग फुस्स

यहां सिर्फ भारत की बराबरी की टीमों की बात नहीं हो रही है. यूएसए, नीदरलैंड्स, नामीबिया, पाकिस्तान सभी कमजोर टीमों के खिलाफ टीम इंडिया की ओपनिंग फ्लॉप रही. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग के साथ पूरी बल्लेबाजी फिसड्डी साबित हुई. यही ओपनिंग टी20 वर्ल्ड कप से पहले सबसे खूंखार बताई जा रही थी क्योंकि विस्फोटक अभिषेक शर्मा लगातार विरोधियों के परखच्चे उड़ाते दिख रहे थे.

गुच्छों में आए डक

अभिषेक शर्मा के मानों बेड़ियों में कसे नजर आ रहे हैं. अभिषेक का ट्रिपल डक टीम इंडिया के लिए मुसीबत बना जिसके चलते भारतीय टीम पहले विकेट के लिए महज एक बार दहाई का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुई. उस मुकाबले में अभिषेक टीम से बाहर थे और संजू सैमसन को मौका मिला था. उन्होंने 8 गेंद में 22 रन की पारी खेली थी. अब एक बार फिर संजू को मौका मिल सकता है.