Advertisement
trendingNow13123136
Hindi Newsक्रिकेटTeam India की दुर्गति की ये है असल वजह... आखिर क्या है 6.8 का दीमक? जिसने कर दिया खोखला, ZIM-PAK से भी फिसड्डी

Team India की दुर्गति की ये है असल वजह... आखिर क्या है 6.8 का 'दीमक'? जिसने कर दिया खोखला, ZIM-PAK से भी फिसड्डी

Team India: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया विजयरथ पर सवार नजर आ रही थी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम ने गुच्छों में जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाए. मेगा इवेंट की शुरुआत में भी जीत का चौका लगाकर सुपर-8 में एंट्री मारी. लेकिन अब हाल 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' वाला हो गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek Sharma (BCCI)
Abhishek Sharma (BCCI)

Team India: 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' टीम इंडिया की ओपनिंग पर ये कहावत फिट बैठती है. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया ने जीत का चौका लगाकर सुपर-8 में जगह बनाई. भले ही भारत की जीत हुई लेकिन ओपनिंग का हाल बेहाल था. घातक साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई और 76 रन की हार से रन रेट का ऐसा फटका लगा कि सेमीफाइनल के लिए सांसें अटक चुकी हैं. अब हम आपको बताते हैं 6.8 का वो दीमक जो टीम इंडिया को अंदर से खोखला करता दिख रहा है. 

जिम्बाब्वे-पाकिस्तान से भी फिसड्डी है टीम इंडिया

हम जिस 6.8 के दीमक की बात कर रहे हैं वो टीम इंडिया का पहले विकेट का औसत है. इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं जिसमें अंडरडॉग टीमों की लिस्ट भी लंबी है. लेकिन इन सभी टीमों में सबसे खराब टीम इंडिया का ओपनिंग औसत है. पॉवरप्ले में ओपनर्स के बल्ले से रन ही टीम की जीत की नींव रखते हैं. लेकिन भारत के पॉवरप्ले आंकड़े (46/4, 86/1, 52/1, 51/2, 31/3) सवालिया निशान हैं.

किसी भी टीम के सामने ओपनिंग फुस्स

यहां सिर्फ भारत की बराबरी की टीमों की बात नहीं हो रही है. यूएसए, नीदरलैंड्स, नामीबिया, पाकिस्तान सभी कमजोर टीमों के खिलाफ टीम इंडिया की ओपनिंग फ्लॉप रही. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग के साथ पूरी बल्लेबाजी फिसड्डी साबित हुई. यही ओपनिंग टी20 वर्ल्ड कप से पहले सबसे खूंखार बताई जा रही थी क्योंकि विस्फोटक अभिषेक शर्मा लगातार विरोधियों के परखच्चे उड़ाते दिख रहे थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. T20 WC 2026: Team India पर 19 साल पुराने इस 'श्राप' का खतरा? सुपर 8 में ही हालत खराब

गुच्छों में आए डक

अभिषेक शर्मा के मानों बेड़ियों में कसे नजर आ रहे हैं. अभिषेक का ट्रिपल डक टीम इंडिया के लिए मुसीबत बना जिसके चलते भारतीय टीम पहले विकेट के लिए महज एक बार दहाई का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुई. उस मुकाबले में अभिषेक टीम से बाहर थे और संजू सैमसन को मौका मिला था. उन्होंने 8 गेंद में 22 रन की पारी खेली थी. अब एक बार फिर संजू को मौका मिल सकता है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs ZimT20 World Cup 2026

Trending news

10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार