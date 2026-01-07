Advertisement
trendingNow13066042
Hindi Newsक्रिकेट2025 में बना ये रिकॉर्ड 100 साल रहेगा अमर? ODI इतिहास की सबसे बड़ी जीत, विरोधी टीम मांगती रही रहम की भीख

2025 में बना ये रिकॉर्ड 100 साल रहेगा अमर? ODI इतिहास की सबसे बड़ी जीत, विरोधी टीम मांगती रही रहम की भीख

Unique Cricket Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. वनडे का खुमार भारत में छाया हुआ है इस बीच हम आपको ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसपर भरोसा करना भी मुश्किल है. 2025 में वनडे इंटरनेशनल में रनों के हिसाब से वनडे में इतने रनों की जीत देखने को मिली जो किसी टीम के लिए टारगेट होता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 में बना ये रिकॉर्ड 100 साल रहेगा अमर? ODI इतिहास की सबसे बड़ी जीत, विरोधी टीम मांगती रही रहम की भीख

Unique Cricket Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. वनडे का खुमार भारत में छाया हुआ है इस बीच हम आपको ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसपर भरोसा करना भी मुश्किल है. 2025 में वनडे इंटरनेशनल में रनों के हिसाब से वनडे में इतने रनों की जीत देखने को मिली जो किसी टीम के लिए टारगेट होता है. इंग्लैंड की टीम के नाम वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड दर्ज है जो 100 साल भी बरकरार रह सकता है.

साउथ अफ्रीका से था मुकाबला

इंग्लैंड की टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका से साउथेम्पटन में खेला जा रहा था. इस मैच में अफ्रीका टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया, लेकिन किसे पता था ये फैसला चंद घंटों में भारी पड़ने वाला है. इंग्लैंड के बल्लेबाज भूखे शेर की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़े. सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने 62 रन की पारी से शानदार शुरुआत दी, लेकिन उनके साथी बेन डकेट 31 के स्कोर पर आउट हुए. 

Add Zee News as a Preferred Source

2 बल्लेबाजों का तूफानी शतक

117 के स्कोर पर दो विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने आए जो रूट ने हमेशा की तरह खूंटा गाड़ लिया. साथ में जैकब बेथेल भी क्रीज पर जम गए. तीसरे विकेट के लिए गेंदबाज 299 तक तरसते रहे. रूट ने 96 गेंद में 100 रन की पारी खेली जबकि बेथेल ने 82 गेंद में 110 रन ठोके जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल थे. बैटिंग करने आए बटलर ने 32 गेंद में 62 रन ठोक टीम के स्कोर को 415 रन तक पहुंचा दिया. 

ये भी पढे़ं: टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिट हुआ घातक बॉलर, वापसी को बेकरार, BBL में खेलने को तैयार

इतिहस की सबसे बड़ी जीत

वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इससे पहले इंडिया के नाम था जो 2023 में श्रीलंका के खिलाफ बना था. उस दौरान भारत ने श्रीलंका पर 317 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. लेकिन इंग्लैंड के सामने ये रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पहले श्रीलंका को धोया और फिर बाद में गेंदबाजों ने चंद मिनटों में समेट दिया. श्रीलंका की टीम 416 रन के जवाब में महज 72 के स्कोर पर आउट हुई और इंग्लिश टीम ने 342 रन की विशालकाय जीत का रिकॉर्ड बनाया. 342 रन की जीत दोबारा दर्ज कर पाना किसी भी टीम के लिए बड़ा चैलेंज होगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket Recrods

Trending news

गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला