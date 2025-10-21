ODI क्रिकेट में रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत, दुनिया की ये टीम है नंबर 1, लिस्ट में टीम इंडिया का जलवा

क्रिकेट के सबसे रोमांच फॉर्मेटों में से एक वनडे क्रिकेट को माना गया है. वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज न सिर्फ जमकर रन बनाते हैं, बल्कि गेंदबाज अपनी धारदार और किफायती बॉलिंग के दम पर नए-नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं. ऐसे में कई रोमांचक और ऐतिहासिक मैच ऐसे भी हुए हैं. जब गेंदबाजों की शामत आ गई थी. हम आज आपके बताएंगे वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मार्जिन से मैच जीतने वाली दुनिया की टॉप 5 टीमों के बारे में. एक टीम ऐसी भी रहे हैं, जिसने 342 रनों के बड़े अंतर से ऐतिहासिक कारनामा किया था और वह लिस्ट में आज भी इस मामले में नंबर 1 पर हैं.

इंग्लैंड

इस मामले में नंबर 1 पर इंग्लैंड की टीम है. इसी साल पिछले महीने यानी 7 सितंबर को खेले गए इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले में इंग्लैंड ने ये ऐतिहासिक कारनामा किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 415 रनों का लक्ष्य दिया था. जवाब में दक्षिण अफ्रीका महज 72 रनों पर ढेर हो गई. इंग्लैंड ये मुकाबला 342 रनों के बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रही थी.

भारत

लिस्ट में दूसरा नाम टीम इंडिया का है. 15 जनवरी 2023 को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में भारतीय टीम ने ये कारनामा किया था. उन्होंने श्रीलंका को 317 रनों के बड़े अंतर से हराया था.

ऑस्ट्रेलिया

लिस्ट में दूसरा नाम वनडे क्रिकेट की सबसे खूंखार टीम में से एक ऑस्ट्रेलिया का है. ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड 309 रनों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी. ऑस्ट्रेलिया के 400 रनों के जवाब में नीदरलैंड 309 रन ही बना सकी और ये मुकाबला बड़े अंतर से हार गई.

जिम्बाब्वे

यह नाम शायद आपको हैरान कर दे लेकिन हां लिस्ट में चौथे पायदान पर जिम्बाब्वे का नाम है. जिम्बाब्वे ने साल 2023 में 26 जून को खेले गए वनडे मैच में USA को बुरी तरह से रौंदा था. जिम्बाब्वे ने USA को 304 रनों के अंतर से हराया था.

भारत

लिस्ट में एक बार फिर भारतीय टीम का नाम आता है. साल 2023 वनडे विश्व कप के दौरान 2 नवंबर को वानखेड़े में भारतीय टीम ने प्रचंड जीत दर्ज की थी. टीम इंडिया ने श्रीलंका को 302 रनों के भारी अंतर से बुरी तरह रौंदा था.

