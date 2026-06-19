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126 गेंदें, 55 चौके और 306 रन! वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार क्रिकेट में आया नया तूफान, ठोक दिया ऐतिहासिक तिहरा शतक

Akshara Gupta Triple Century: वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की एक और युवा खिलाड़ी अक्षरा गुप्ता ने घरेलू क्रिकेट में तहलका मचाया. अक्षरा नाबाद तिहरा शतक (306*) जड़ा. 126 गेंदों में खेली गई इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 19, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:30 AM IST
126 गेंदें, 55 चौके और 306 रन! वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार क्रिकेट में आया नया तूफान, ठोक दिया ऐतिहासिक तिहरा शतक
Image Credit: बिहार की अक्षरा गुप्ता ने तिहरा शतक लगाया. Image: AI Generated

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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