Akshara Gupta Triple Century: बिहार क्रिकेट की चर्चा आजकल काफी ज्यादा हो रही है. 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के तूफानी प्रदर्शनों ने उसे भारतीय क्रिकेट के केंद्र में ला दिया है. वैभव ने अंडर-19 से लेकर आईपीएल तक में जोरदार प्रदर्शन किए हैं. अब उन्हीं के नक्शेकदम पर चलते हुए बिहार की एक बेटी ने कमाल कर दिखाया है. युवा खिलाड़ी अक्षरा गुप्ता ने घरेलू क्रिकेट में तहलका मचा दिया. उन्होंने जबरदस्त तिहरे शतक से सबका ध्यान खींच लिया.
बिहार की इस बल्लेबाज ने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड पर अपनी शानदार बल्लेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया. उन्होंने खेल की शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर अपना दबदबा बनाए रखा और एक ऐसा तिहरा शतक जड़ा जिसने रिकॉर्ड बुक के पन्नों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया. यह पारी तुरंत बिहार के महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई है.
अक्षरा गुप्ता ने अपनी नाबाद 306 रनों की पारी मात्र 126 गेंदों में खेली. इस दौरान उन्होंने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए 55 चौके और 8 छक्के लगाए. 242.86 के आश्चर्यजनक स्ट्राइक रेट के साथ यह पारी 233 मिनट तक चली. उनकी इस पारी की सबसे खास बात वह गति थी जिससे उन्होंने मील के पत्थर छुए. अक्षरा ने केवल 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और महज 34 गेंदों में शतक तक पहुंच गईं.
अक्षरा का यह प्रयास अब महिला घरेलू क्रिकेट की सबसे चर्चित पारियों में गिना जा रहा है, जिसकी तुलना मुंबई की बल्लेबाज इरा गुप्ता के नाबाद 346 रनों की ऐतिहासिक पारी से की जा रही है. इरा की उस पारी में 42 चौके और 16 छक्के शामिल थे और वह अब भी घरेलू क्रिकेट के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर में से एक बनी हुई है. अक्षरा अब इस विशिष्ट क्लब का हिस्सा बन गई हैं.
अक्षरा गुप्ता के लिए यह दिन पूरी तरह से ऐतिहासिक रहा. इस युवा बल्लेबाज के नाबाद 306 रनों ने न केवल टूर्नामेंट के पहले दिन की सुर्खियां बटोरीं, बल्कि क्रिकेट जगत में अपनी एक धमाकेदार दस्तक दी है. पूर्वी चंपारण के रक्सौल से आने वाली अक्षरा की इस पारी को बिहार क्रिकेट में आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा.
यह पारी अब महिला घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर में से एक के रूप में दर्ज हो चुकी है और इसने बीसीए (BCA) महिला क्रिकेट में उत्कृष्टता का एक नया पैमाना स्थापित किया है. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने अक्षरा की इस उपलब्धि की जमकर सराहना की और इसे राज्य से लगातार उभर रही बेहतरीन क्रिकेट प्रतिभाओं का प्रतिबिंब बताया है.
अक्षरा की इस सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि बिहार की महिला क्रिकेटर अपने शानदार प्रदर्शन के माध्यम से लगातार राज्य का गौरव बढ़ा रही हैं. बीसीए सचिव जियाउल अरफीन ने भी अपनी शुभकामनाएं साझा कीं और कहा कि बीसीए महिला अंडर-19 वन-डे ट्रॉफी के शुरुआती चरण में ही ऐसी प्रतिभा का उदय होना बिहार क्रिकेट के लिए एक अत्यंत सकारात्मक संकेत है. उन्होंने अक्षरा के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की.