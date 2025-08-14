बिना कोई गेंद फेंके इस गेंदबाज ने लुटा डाले 8 रन, फिर इसी मैच में करियर हो गया खत्म
बिना कोई गेंद फेंके इस गेंदबाज ने लुटा डाले 8 रन, फिर इसी मैच में करियर हो गया खत्म

Bizarre Bowling Figures: क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा रिकॉर्ड बन चुका है, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. एक गेंदबाज ने बिना कोई गेंद फेंके 8 रन लुटा डाले. फिर इसी मैच में इस गेंदबाज का करियर भी खत्म हो गया. पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुर रहमान ने 4 मार्च 2014 को बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप 2014 टूर्नामेंट के दौरान एक वनडे मैच में बिना कोई गेंद फेंके 8 रन लुटा डाले. अब्दुर रहमान का यह शर्मनाक बॉलिंग रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज हो गया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:54 AM IST
बिना कोई गेंद फेंके इस गेंदबाज ने लुटा डाले 8 रन

दरअसल, पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुर रहमान ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में लगातार तीन अवैध फुल-टॉस गेंदें फेंकी और उनका बॉलिंग फिगर 0-0-8-0 हो गया. 4 मार्च 2014 को मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस एशिया कप के वनडे मैच में अब्दुर रहमान बांग्लादेश की पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए. बांग्लादेश के बल्लेबाज इमरुल कायेस और अनामुल हक उस वक्त क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे. 11वें ओवर में अब्दुर रहमान ने इमरुल कायेस को पहली डिलीवरी फेंकी तो गेंद उनके हाथ से फिसलकर बल्लेबाज की कमर से काफी ऊपर जाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर चली गई.

गेंदबाज ने बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

अंपायर ने अब्दुर रहमान की इस गेंद को अवैध फुल-टॉस गेंद को नो बॉल करार दिया. अब्दुर रहमान की दूसरी गेंद भी बीमर निकली जिसे इमरुल कायेस ने डीप मिड-विकेट पर पुल कर दिया, जहां एक फील्डर ने कैच भी लपका. रिप्ले में पता चला कि यह गेंद भी नो बॉल है. आईसीसी के नियमों के अनुसार कमर से ऊपर एक से ज्यादा फुलटॉस गेंद फेंकने पर गेंदबाज को तुरंत गेंदबाजी से हटा दिया जाता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी अंपायर जोहान क्लोएटे ने पाकिस्तान के कप्तान मिस्बाह-उल-हक से थोड़ी बातचीत के बाद अब्दुर रहमान को गेंदबाजी जारी रखने की अनुमति दे दी.

इसी मैच में करियर हो गया खत्म

अब्दुर रहमान इसके बाद राउंड द विकेट आए और अपनी पहली वैध गेंद को डालने की कोशिश में थे, लेकिन उनका तीसरा प्रयास भी फुलटॉस साबित हुआ. अब्दुर रहमान की यह तीसरी बीमार गेंद अनामुल हक के शरीर पर जा लगी. हालांकि अनामुल हक ने इस अवैध गेंद को मिडविकेट बाउंड्री पर पहुंचाकर अतिरिक्त चार रन बटोरे. इसके बाद अब्दुर रहमान का बॉलिंग फिगर एक भी गेंद फेंके बिना 8 रन हो गया. अब्दुर रहमान को इसके बाद तुरंत गेंदबाजी से हटा दिया गया. बता दें कि यह अब्दुर रहमान के वनडे करियर का आखिरी मैच साबित हुआ. अब्दुर रहमान का वनडे करियर इस मैच के बाद खत्म हो गया. अब्दुर रहमान ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट में 99 विकेट, वनडे में 30 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 11 विकेट झटके हैं.

