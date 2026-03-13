अजीब रन आउट... सलमान अली आगा की इंटरनेशनल बेइज्जती, बांग्लादेशी कप्तान से भिड़ंत, गरम हुआ माहौल

Pakistan vs Bangladesh ODI: बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान अली आगा की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई. वह शुक्रवार (13 मार्च) को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम अजीब तरीके से रन आउट हो गए. इसके बाद तो सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा. सलमान और बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज के बीच जोरदार बहस भी देखने को मिली.

मैच में रन-आउट के बाद सलमान अली आगा बहुत गुस्सा हो गए. सलमान 39वें ओवर में 64 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. मोहम्मद रिजवान स्ट्राइक पर थे. उन्होंने गेंद को हल्के से खेलकर गेंदबाजी छोर पर खड़े मिराज की तरफ वापस भेज दिया. सलमान आगा से टकराकर गेंद हल्की सी उछली और उसी समय गेंदबाज मेहदी भी उनसे टकरा गए. आगा अपनी क्रीज से काफी बाहर थे, लेकिन क्रीज के अंदर वापस जाने के बजा. उन्होंने गेंद उठाकर गेंदबाज को देने का फैसला किया.

मिराज ने सलमान को किया रन आउट

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर, मिराज के मन में कुछ और ही चल रहा था. उन्होंने सलमान को गेंद नहीं उठाने दिया और खुद ही उसे ले लिया. इसके बाद स्टंप पर दे मारा. पाकिस्तानी बल्लेबाज रन आउट हो गए. रन आउट का फैसला आने के बाद दोनों खिलाड़ियों को आपस में कुछ कहते हुए देखा गया. सलमान 62 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हो गए. जब वे डगआउट की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें गुस्से में अपना हेलमेट और ग्लव्स जमीन पर फेंकते हुए देखा गया.

gotta feel for Salman Ali Agha, nothing new for Bangladeshis from timing out batsmen to this.pic.twitter.com/gK3rHCN6rC — PCT Replays 2.0 (@ReplaysPCT) March 13, 2026

ये भी पढ़ें: 'धोनी आखिरी बार...' IPL से पहले दिग्गज का बड़ा बयान, CSK फैंस का टूट जाएगा दिल

नाज सदाकत की तूफानी पारी

इससे पहले बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में 'मेन इन ग्रीन' (पाकिस्तान) के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पाकिस्तान की टीम 47.3 ओवरों में 274 रनों पर सिमट गई. साहिबजादा फरहान और माज सदाकत ने पहले विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी की. सदाकत 46 गेंद पर 75 और साहिबदाजा 46 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए. सदाकत ने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. उन्होंने 163.04 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. तीसरे नंबर पर उतरे शमिल हुसैन 6 रन ही बना पाए.

ये भी पढ़ें: माता वैष्णो देवी के दरबार में अभिषेक शर्मा, टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद लिया आशीर्वाद

रिजवान और सलमान ने की शतकीय साझेदारी

मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने चौथे विकेट के लिए 109 रनों की साझेदारी की. सलमान टीम के 231 रन के स्कोर पर रन आउट हुए. यहां से विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ और पूरी टीम 274 रनों पर ही ढेर हो गई. सलमान ने 64 और रिजवान ने 44 रन बनाए. बांग्लादेश के लिए रिशाद हुसैन ने 3 और मेहदी हसन मिराज ने 2 विकेट लिए.