Gautam Gambhir ने मुफ्त में बांटी दवा, मुश्किल में फंसे, दिल्ली पुलिस के रडार में

नई दिल्ली: भारत के पूर्व बल्लेबाज और भाजपा सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) कोरोना काल में सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. गौतम गंभीर लोगों की मदद में दिन-रात जुटे हैं हालांकि इस वजह से वो मुश्किलों में पड़ गए हैं.

दरअसल अब गंभीर (Gautam Gambhir) दिल्ली पुलिस के रडार में आ गए हैं. ये मुश्किलें दिल्ली के लोगों को दवाई वितरण करने को लेकर बढ़ी है.

25 अप्रैल को गंभीर (Gautam Gambhir) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘हम सभी अभी एक दूसरे के साथ खड़े हैं. मैं दिल्ली के लोगों को Fabiflu की दवा उपलब्ध करा रहा हूं,जिसे आप GGF ऑफिस (22, पुसा रोड) जाकर 10 से 4 बजे के बीच ले सकते हैं. इसके लिए आपको अपना आधार और डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी. इसके अलावा हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करा रहे हैं’.

गंभीर (Gautam Gambhir) ने ये काम तो नेक इरादे से किया लेकिन अब इसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसे लेकर दिल्ली पुलिस अब उनसे सवाल जवाब करने वाली है. दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि उन्हें Fabiflu की दवाइयां कहां से मिली.कुछ राजनेताओं ने भी गंभीर के दवा वितरण करने की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

Opposition should not indulge in needless politicisation of due process.

Delhi Police has asked for a reply from us & we’ve provided all details. I will keep serving Delhi & its people to the best of my abilities always!

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) May 14, 2021