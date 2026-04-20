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Hindi Newsक्रिकेटझूठ नहीं... सच में IPL में हुआ है काला जादू, पूर्व IPL चेयरमैन ने खोला अनसुना राज, ड्रेसिंग रूम में..

झूठ नहीं... सच में IPL में हुआ है 'काला जादू', पूर्व IPL चेयरमैन ने खोला अनसुना राज, ड्रेसिंग रूम में..

आईपीएल 2026 में हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स को हैदराबाद के खिलाफ 10 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले के बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक फैन सीएसके के बल्लेबाज पर नींबू लेकर काला जादू फूंकता है और बैटर आउट होता है. इस मुद्दे पर अब पूर्व आईपीएल चेयरमैन ने बड़ा राज खोल दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 20, 2026, 12:57 PM IST
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CSK (BCCI)
CSK (BCCI)

मैच में 'काला-जादू' सुनते ही किसी को भी हैरानी होगी. आईपीएल 2026 में एक ऐसा वीडियो सामने आया, जब एक फैन ने मैदान में 'काला जादू' फूंकते ही बल्लेबाज को आउट करा दिया. इस मैच में सीएसके को 10 रन से करीबी हार झेलनी पड़ी. इसके बाद एक लेटर भी वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि सीएसके ने बीसीसीआई को खिलाड़ियों पर काले जादू करने की शिकायत की है. अब ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है क्योंकि इस मसले पर पूर्वा आईपीएल चेयरमैन ने अनसुनी कहानी बता दी है.

जब ड्रेसिंग रूम में हुआ काला-जादू

आईपीएल 2026 के काले-जादू वाला वायरल वीडियो ललित मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया. उन्होंने इसकी पुष्टि की कि क्या सीएसके का लेटर सही है या नहीं. भले ही उन्होंने इसे खारिज कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने आईपीएल में हुए काले जादू की सच्चाई का खुलासा किया. उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि इस बार ये झूठ लग रहा है, लेकिन पहले ऐसा हो चुका है.

ललित मोदी ने किया ये पोस्ट

ललित मोदी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'इस बार तो यह नकली लग रहा है. लेकिन एक टीम के मालिक ने सच में इस तरह की हरकत की थी. मुझे याद है कि मैंने एक बार किसी टीम के मालिक की ऐसी हरकत करते हुए पोस्ट डाली थी. उसने विरोधी टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर ठीक यही हरकत की थी.' हालांकि, अपने पोस्ट ललित मोदी ने खुलासा नहीं किया कि किस टीम के मालिक ने ये किया था. 

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कब हुआ था काला-जादू

ललित मोदी ने आगे लिखा, 'मैंने 2011 के सीजन में ही विरोधी टीम के मालिकों को इस बारे में आगाह कर दिया था. जब यह घटना हुई थी और मुझे पक्के सबूतों के साथ इसकी जानकारी मिली थी. मेरी टीम ने तय किया है कि मैं अपनी आने वाली फिल्म या टीवी सीरीज में यह खुलासा करूंगा कि इस तरह की सारी हरकतें किसने की थीं.' इन दावों ने पहले से ही अजीब चल रहे इस मामले में एक और परत जोड़ दी है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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