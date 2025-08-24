क्रिकेट का मैदान बना 'श्मशान'... खूनी मुकाबले की खबर से दहला हिंदुस्तान, 2 भाईयों की मौत

क्रिकेट, एक ऐसा खेल जिसका खुमार भारत के हर कोने में छाया रहता है. इस खेल में रोमांच, सिनेमा और मजा सब देखने को मिलता है. लेकिन कई बार ये खेल खूनी भी साबित हुआ है, फिर बात चाहे इंजरी की करें या फिर किसी विवाद की. इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स सख्त नियमों और सिक्योरिटी की बेड़ियों में कसे होते हैं जिसके चलते हाथापाई या कोई बड़ी घटना नहीं देखने को मिलती है. लेकिन गुजरात से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा.

दो टीमों में हुआ विवाद

गुजरात के मेहसाना जिले में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच गर्मागरमी हुई. मामूली सा विवाद कब खौफनाक हादसे में बदल गया किसी को अंदाजा भी नहीं लगा. पुलिस के अनुसार यह घटना एक हफ्ते पहले की है जब स्थानीय मैदान में क्रिकेट खेलते समय ओवर देने को लेकर खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो गई. एक खिलाड़ी का पारा इतना चढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर फायरिंग शुरू कर दी.

कप्तान की मौके पर मौत

फायरिंग में टीम के कप्तान की मौके पर ही मौत हो गई. इतना ही नहीं, गोली लगने से कप्तान का छोटा भाई और मामा गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया. दोनों की हाल डॉक्टर्स ने काफी नाजुक बताई थी. हफ्तेभर दोनों को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने पुरजोर कोशिश की लेकिन कप्तान का भाई भी जिंदगी की जंग हार गया.

एक ही परिवार ने खोए दो बेटे

एक क्रिकेट मैच की वजह से एक ही परिवार के दो जवान बेटे मौत के शिकार हो गए. लड़कों का मामा अभी भी जिंदगी से जूझ रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.