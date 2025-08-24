क्रिकेट का मैदान बना 'श्मशान'... खूनी मुकाबले की खबर से दहला हिंदुस्तान, 2 भाईयों की मौत
Advertisement
trendingNow12895255
Hindi Newsक्रिकेट

क्रिकेट का मैदान बना 'श्मशान'... खूनी मुकाबले की खबर से दहला हिंदुस्तान, 2 भाईयों की मौत

क्रिकेट के खेल में कई बार बड़ी-बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती हैं. इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स सख्त नियमों और सिक्योरिटी की बेड़ियों में कसे होते हैं जिसके चलते हाथापाई या कोई बड़ी घटना नहीं देखने को मिलती है. लेकिन गुजरात से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

क्रिकेट, एक ऐसा खेल जिसका खुमार भारत के हर कोने में छाया रहता है. इस खेल में रोमांच, सिनेमा और मजा सब देखने को मिलता है. लेकिन कई बार ये खेल खूनी भी साबित हुआ है, फिर बात चाहे इंजरी की करें या फिर किसी विवाद की. इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स सख्त नियमों और सिक्योरिटी की बेड़ियों में कसे होते हैं जिसके चलते हाथापाई या कोई बड़ी घटना नहीं देखने को मिलती है. लेकिन गुजरात से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा.

दो टीमों में हुआ विवाद

गुजरात के मेहसाना जिले में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच गर्मागरमी हुई. मामूली सा विवाद कब खौफनाक हादसे में बदल गया किसी को अंदाजा भी नहीं लगा. पुलिस के अनुसार यह घटना एक हफ्ते पहले की है जब स्थानीय मैदान में क्रिकेट खेलते समय ओवर देने को लेकर खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो गई. एक खिलाड़ी का पारा इतना चढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर फायरिंग शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

कप्तान की मौके पर मौत

फायरिंग में टीम के कप्तान की मौके पर ही मौत हो गई. इतना ही नहीं, गोली लगने से कप्तान का छोटा भाई और मामा गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया. दोनों की हाल डॉक्टर्स ने काफी नाजुक बताई थी. हफ्तेभर दोनों को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने पुरजोर कोशिश की लेकिन कप्तान का भाई भी जिंदगी की जंग हार गया. 

ये भी पढे़ं... 'मैं कुछ सालों से हिस्सा नहीं था...' पुजारा ने अचानक क्यों लिया संन्यास का फैसला? खुद खोला राज

एक ही परिवार ने खोए दो बेटे

एक क्रिकेट मैच की वजह से एक ही परिवार के दो जवान बेटे मौत के शिकार हो गए. लड़कों का मामा अभी भी जिंदगी से जूझ रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket Match

Trending news

वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
;