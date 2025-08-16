नम आंखें, मौन और... महान क्रिकेटर के निधन पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने यूं जताया शोक, मैदान में काली पट्टी बांधकर उतरे

Bob Simpson Died: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में शिकस्त देकर तीन मैचों की यह सीरीज 2-1 से नाम की. केर्न्स में हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे. यह टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका था, जिनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया. मैदान पर मौजूद सभी फैंस और खिलाड़ियों ने बॉब सिम्पसन के सम्मान में कुछ पल का मौन भी रखा.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जताया शोक

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ी और ग्राउंड में मौजूद फैंस ने बॉब सिम्पसन के सम्मान में कुछ देर का मौन रखा. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे. इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक पोस्ट में दिग्गज क्रिकेटर के निधन के बारे में लिखा, 'एक महान खिलाड़ी, कप्तान और कोच, बॉब सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर एक अमिट विरासत छोड़ी है.'

महानतम खिलाड़ियों में से एक थे - माइक बेयर्ड

क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष माइक बेयर्ड ने एक बयान में कहा, 'बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे और यह उन सभी के लिए दुखद दिन है, जिन्होंने उन्हें खेलते हुए देखा है या जिन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता से लाभ उठाया है.' एक शानदार ओपनर बल्लेबाज, अविश्वसनीय स्लिप फील्डर और उपयोगी स्पिन गेंदबाज के रूप में, बॉब 1960 के दशक में एक बहुत ही मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम का आधार थे. वे ऑस्ट्रेलियाई और न्यू साउथ वेल्स के कप्तान और कोच के रूप में खेल के क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी बन गए.'

बॉब सिम्पसन का करियर

सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक प्रमुख हस्ती थे और उन्होंने टीम के लिए 62 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 39 टेस्ट कप्तान के रूप में खेले. उन्होंने बिल लॉरी के साथ एक प्रसिद्ध सलामी जोड़ी बनाई और ऑस्ट्रेलिया के लिए 4869 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 311 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल था. वह अपनी शानदार स्लिप कैचिंग के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपने करियर के दौरान 110 कैच पकड़े. अपनी बल्लेबाजी के अलावा वह एक शानदार लेग स्पिनर भी थे. उन्होंने टेस्ट मैचों में 71 विकेट लिए. वह 1986 से 1996 तक टीम के कोच रहे और 1987 के वर्ल्ड कप में टीम को जीत दिलाई.