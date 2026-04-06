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Hindi Newsक्रिकेटKKR vs PBKS: बारिश के बीच शाहरुख खान की बहार...मैच रुका तो किंग खान पर जा टिका कैमरा, क्यों परेशान दिखे SRK?

KKR vs PBKS: बारिश के बीच शाहरुख खान की बहार...मैच रुका तो किंग खान पर जा टिका कैमरा, क्यों परेशान दिखे SRK?

इंडियन प्रीमीयर लीग का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइटराइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच है. बारिश ने मैच को रोक रखा है. इसी बीच स्टैंड्स में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता किंग खान दिखाई दिए. साथ ही कैमरे पर उन्हें परेशान देखा गया. हालांकि, इसके पीछे की अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:34 PM IST
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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. केकेआर ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. सलामी बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे और फिन एलन मैदान पर आए ही थे कि पंजाब किंग्स की शानदार गेंदबाजी के सामने केकेआर ने बैक टू बैक दो विकेट गंवा दिए. फिन एलन कुछ खास नहीं कर सके और उनके बाद बल्लेबाजी करने आए 25 करोड़ी कैमरन ग्रीन एक बार फिर से फ्लॉप रहे.  बीते तीन मुकाबले में वह लगातार खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने केकेआर के मैनेजमेंट को निराश किया. इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान में दिखाई दिए. यह पूरे सीजन के दौरान पहला मौका रहा. जब किंग खान मैच देखने के लिए खुद मैदान पर पहुंचे और बारिश की वजह से मैच रुका हुआ था, जिसमें किंग खान के स्क्रीन पर आती ही फैंस खुशी से झूम उठे.

परेशान दिखाई दिए किंग खान

बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान आज पंजाब किंग्स और केकेआर बीच होने वाले मुकाबले को देखने ईडन गार्डन्स पहुंचे . केकेआर की शुरुआत बेहद ही खराब रही. टॉस जीतकर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. मुकाबले में अभी तक तकरीबन 4 ओवर फेंके गए हैं. जिसमें कोलकाता की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 25 रन बनाए हैं. बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया है. जिस कारण किंग खान भी काफी व्याकुल नजर आ रहे हैं. इस सीजन में पहली बार वह ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं.

किंग खान का KKR लव

किंग खान पहले काफी मैचों में केकेआर को समर्थन देने के लिए ग्राउंड आया करते थे. हालांकि, अब वह बेहद ही कम ग्राउंड पर आते हैं. बता दें कि कोलकाता नाइटराइडर्स यानी उनकी फ्रेंचाइजी के प्रति उनका प्रेम किसी से भी छिपा नहीं है.  साल 2012 में केकेआर के जीतने पर भी किंग खान ग्राउंड पर मौजूद हैं. वहीं, साल 2014 में भी जब केकेआर दूसरी बार चैंपियन बनी, तो किंग खान ग्राउंड पर मौजूद हैं. शाहरुख खान कि एक झलक देखकर फैंस उत्साह से झूम उठे.

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2024 में जीता था पिछला खिताब

आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल टीमों की जब-जब बात होती है सबसे पहले मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आता है. पर क्या आप जानते हैं आईपीएल की तीसरी सबसे फल टीम कौन सी है अगर नहीं, तो हम बता दें, कोलकाता नाईटराइडर्स 3 बार की चैंपियन टीम आईपीएल की तीसरी सबसे सफल टीम मानी गई है. पिछला खिताब उन्होंने आज के ठीक दो साल पहले फिलहाल, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में जीता था. दरअसल, अय्यर साल 2024 में केकेआर टीम के कप्तान थे और उन्होंने इस टीम को तीसरी बार चैंपियन बनाया था. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े इंडिया के Rap King, अब IPL का रोमांच होगा डबल, टूर्नामेंट में तबाही मचाएगी DC
 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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