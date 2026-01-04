रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा... सिडनी गोलीकांड के हीरो को AUS vs ENG मैच में मिला सम्मान, 40000 फैंस ने किया सलाम

Australia vs England 5th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी में एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है. 40000 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में टेस्ट मैच के पहले दिन एक ऐसा लम्हा आया, जिसे देखकर ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई बल्कि दुनियाभर के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. अल-अहमद के साथ 14 वर्षीय चाया दादोन भी थीं, जिन्हें 14 दिसंबर की रात को गोलीबारी से दो छोटे बच्चों को बचाते समय पैर में गोली लगी थी. वह बैसाखियों के सहारे एससीजी पहुंचीं. ऑस्ट्रेलियाई और अंग्रेजी क्रिकेट प्रशंसकों के उनके सामने खड़े होने पर दोनों के चेहरों पर भाव स्पष्ट थे.
Trending Photos
Australia vs England 5th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी में एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है. 40000 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में टेस्ट मैच के पहले दिन एक ऐसा लम्हा आया, जिसे देखकर ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई बल्कि दुनियाभर के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. रविवार को सिडनी में खेले गए पांचवें एशेज टेस्ट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों को सम्मानित किया गया. इसके अलावा, बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी के दौरान आपातकालीन सेवा कर्मियों और आम जनता के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया.
सबसे जोरदार जयकार तब हुई जब हमलावरों में से एक की ओर दौड़कर उससे बंदूक छीनकर बहादुरी दिखाने वाले 'हीरो' अहमद अल अहमद मैदान पर पहुंचे. बता दें कि पिता और पुत्र साजिद और नवीद अकरम पर 14 दिसंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से कुछ ही दूरी पर स्थित समुद्र तट पर आयोजित हनुक्का कार्यक्रम को निशाना बनाने का आरोप है.
सिडनी गोलीकांड के हीरो को सम्मान
अल-अहमद के साथ 14 वर्षीय चाया दादोन भी थीं, जिन्हें 14 दिसंबर की रात को गोलीबारी से दो छोटे बच्चों को बचाते समय पैर में गोली लगी थी. वह बैसाखियों के सहारे एससीजी पहुंचीं. ऑस्ट्रेलियाई और अंग्रेजी क्रिकेट प्रशंसकों के उनके सामने खड़े होने पर दोनों के चेहरों पर भाव स्पष्ट थे.
— Cricket Australia (@CricketAus) January 4, 2026
हमले के 15 पीड़ितों के नाम स्टेडियम की स्क्रीन पर "हमेशा हमारे दिलों में" शब्दों के साथ प्रदर्शित किए गए, जब बचाव दल के सदस्यों का एक समूह मैदान में जुलूस के साथ पहुंचा. इनमें गहन चिकित्सा पैरामेडिक्स, रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड और सेंट विंसेंट अस्पतालों के डॉक्टर, जीवनरक्षक कर्मी और स्थानीय पुलिस शामिल थे, जिनमें से कई ने ड्यूटी से बाहर रहते हुए भी सहायता की.
स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ग्राउंड उद्घोषक ने कहा, ''आप सभी का धन्यवाद, इन व्यक्तियों और अन्य अनेक लोगों द्वारा प्रदान की गई अविश्वसनीय सेवा के प्रति हमारी कृतज्ञता साझा करने के लिए धन्यवाद. इस त्रासदी के बाद हमारे समुदाय के प्रति आपकी निरंतर चिंता के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं.
ये भी पढ़ें: हमारे यहां IPL... मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने निकाला तो बौखलाया बांग्लादेश, गुस्से में लेने जा रहा बड़ा फैसला