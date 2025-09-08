अजूबा: क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड, 5 गेंदों का 1 ओवर डाल चुके हैं दुनिया के सिर्फ ये 3 गेंदबाज
Advertisement
trendingNow12912873
Hindi Newsक्रिकेट

अजूबा: क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड, 5 गेंदों का 1 ओवर डाल चुके हैं दुनिया के सिर्फ ये 3 गेंदबाज

Cricket Unique Records: क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लब होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. क्रिकेट के नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 लीगल गेंदें फेंकी जाती है, लेकिन 3 गेंदबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 गेंदों का ओवर फेंका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 08, 2025, 05:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अजूबा: क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड, 5 गेंदों का 1 ओवर डाल चुके हैं दुनिया के सिर्फ ये 3 गेंदबाज

Cricket Unique Records: क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लब होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. क्रिकेट के नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 लीगल गेंदें फेंकी जाती है, लेकिन 3 गेंदबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 गेंदों का ओवर फेंका है. ये रिकॉर्ड अपने आप में ही बहुत अनोखा है. आइए एक नजर डालते हैं उन 3 गेंदबाजों पर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 गेंदों का एक ओवर डाला है.

1. लसिथ मलिंगा

श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने भारत के खिलाफ एक वनडे मैच के दौरान 1 ओवर में 6 नहीं बल्कि 5 गेंदें फेंकी थी. लसिथ मलिंगा ने भारत के खिलाफ साल 2012 में खेली गई ट्राई सीरीज में एक वनडे मैच के दौरान ये कारनामा किया था. श्रीलंका के खिलाफ भारत इस मैच को सिर्फ एक गेंद की वजह से जीतने में नाकाम रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

2. नवीन उल हक

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के एक मैच के दौरान 1 ओवर में 6 नहीं बल्कि 5 गेंदें फेंकी थी. मैदानी अंपायर ने चूक कर नवीन उल हक के ओवर में 1 गेंद कम गिनी थी.

fallback

3. मुस्तफिजुर रहमान

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2021 में खेले गए एक वनडे मैच के दौरान 1 ओवर में 6 नहीं बल्कि 5 गेंदें फेंकी थी. दरअसल, मैदानी अंपायर की चूक से ये बड़ा ब्लंडर देखने को मिला था. बांग्लादेश के मैदानी अंपायर गाजी सोहेल ने मुस्ताफिजुर रहमान के ओवर में 1 गेंद कम गिनी थी.

fallback

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
;