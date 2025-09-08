अजूबा: क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड, 5 गेंदों का 1 ओवर डाल चुके हैं दुनिया के सिर्फ ये 3 गेंदबाज

Cricket Unique Records: क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लब होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. क्रिकेट के नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 लीगल गेंदें फेंकी जाती है, लेकिन 3 गेंदबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 गेंदों का ओवर फेंका है.
Trending Photos
Cricket Unique Records: क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लब होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. क्रिकेट के नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 लीगल गेंदें फेंकी जाती है, लेकिन 3 गेंदबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 गेंदों का ओवर फेंका है. ये रिकॉर्ड अपने आप में ही बहुत अनोखा है. आइए एक नजर डालते हैं उन 3 गेंदबाजों पर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 गेंदों का एक ओवर डाला है.
1. लसिथ मलिंगा
श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने भारत के खिलाफ एक वनडे मैच के दौरान 1 ओवर में 6 नहीं बल्कि 5 गेंदें फेंकी थी. लसिथ मलिंगा ने भारत के खिलाफ साल 2012 में खेली गई ट्राई सीरीज में एक वनडे मैच के दौरान ये कारनामा किया था. श्रीलंका के खिलाफ भारत इस मैच को सिर्फ एक गेंद की वजह से जीतने में नाकाम रहा था.
2. नवीन उल हक
अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के एक मैच के दौरान 1 ओवर में 6 नहीं बल्कि 5 गेंदें फेंकी थी. मैदानी अंपायर ने चूक कर नवीन उल हक के ओवर में 1 गेंद कम गिनी थी.
3. मुस्तफिजुर रहमान
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2021 में खेले गए एक वनडे मैच के दौरान 1 ओवर में 6 नहीं बल्कि 5 गेंदें फेंकी थी. दरअसल, मैदानी अंपायर की चूक से ये बड़ा ब्लंडर देखने को मिला था. बांग्लादेश के मैदानी अंपायर गाजी सोहेल ने मुस्ताफिजुर रहमान के ओवर में 1 गेंद कम गिनी थी.