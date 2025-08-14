टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में बोल्ड से पहला विकेट चटकाने वाला अनोखा गेंदबाज
Advertisement
trendingNow12880555
Hindi Newsक्रिकेट

टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में बोल्ड से पहला विकेट चटकाने वाला अनोखा गेंदबाज

दुनिया में एक खूंखार गेंदबाज ऐसा भी है, जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. इस गेंदबाज ने जो कारनामा किया है, उसकी अभी तक कोई भी दूसरा गेंदबाज बराबरी नहीं कर पाया है. यह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि भुवनेश्वर कुमार हैं. भुवनेश्वर कुमार दुनिया के ऐसे अनोखे गेंदबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में अपना पहला विकेट क्लीन बोल्ड करते हुए हासिल किया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेस्ट, वनडे और टी20... तीनों फॉर्मेट में बोल्ड से पहला विकेट चटकाने वाला अनोखा गेंदबाज

दुनिया में एक खूंखार गेंदबाज ऐसा भी है, जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. इस गेंदबाज ने जो कारनामा किया है, उसकी अभी तक कोई भी दूसरा गेंदबाज बराबरी नहीं कर पाया है. यह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि भुवनेश्वर कुमार हैं. भुवनेश्वर कुमार दुनिया के ऐसे अनोखे गेंदबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में अपना पहला विकेट क्लीन बोल्ड करते हुए हासिल किया है.

1. T20I डेब्यू पर नासिर जमशेद को किया बोल्ड

भुवनेश्वर कुमार ने 25 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में अपना T20I डेब्यू किया था. भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज नासिर जमशेद को क्लीन बोल्ड करते हुए अपना पहला T20I विकेट झटका था. भुवनेश्वर कुमार ने नासिर जमशेद को 2 रन पर आउट किया था. भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट झटके थे. भारत को इस मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेट से हार मिली थी.

2. ODI डेब्यू पर मोहम्मद हफीज को किया बोल्ड

भुवनेश्वर कुमार ने 30 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई में अपना ODI डेब्यू किया था. भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद हफीज को क्लीन बोल्ड करते हुए अपना पहला वनडे विकेट झटका था. मोहम्मद हफीज को भुवनेश्वर कुमार ने पहली ही गेंद पर शून्य के निजी स्कोर पर आउट किया था. भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में 9 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके थे. भारत को इस मैच में पाकिस्तान के हाथों 6 विकेट से हार मिली थी.

3. टेस्ट में डेविड वॉर्नर को किया बोल्ड

भुवनेश्वर कुमार ने 22 फरवरी 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. हालांकि अपने पहले टेस्ट विकेट के लिए उन्हें दो टेस्ट मैचों तक का इंतजार करना पड़ा था. भुवनेश्वर कुमार ने 2 मार्च 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को क्लीन बोल्ड करते हुए अपना पहला टेस्ट विकेट झटका था. भुवनेश्वर कुमार ने इस टेस्ट मैच में 3 विकेट हासिल किए थे. भारत ने इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 135 रन से हराया था.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
Independence Day
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
;