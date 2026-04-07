6 गेंद पर 6 विकेट लेने वाले गेंदबाज, क्रिकेट इतिहास का 'अटूट' रिकॉर्ड, बड़े-बड़े सूरमा नहीं कर पाए ऐसा

6 Wickets in 6 Balls: क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हैं. उन्होंने बड़े-बड़े रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. कुछ तो ऐसे हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन जैसा है. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाया तो मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट में 800 विकेट झटके. एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जो इंटरनेशनल में तो नहीं लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट में जरूर बना है. 6 गेंद पर 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड सबसे अनोखा है. दो खिलाड़ियों का नाम इतिहास में दर्ज हैं.

ऑस्ट्रेलियाई क्लब क्रिकेटर एलेड कैरी ने 21 जनवरी 2017 को विक्टोरिया में गोल्डन पॉइंट क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए एक ही ओवर की 6 गेंदों पर 6 विकेट लेने का कारनामा किया था. पहली बार किसी भी स्तर के मैच में ऐसा कारनामा किसी खिलाड़ी ने करके दिखाया था. विपक्षी टीम ईस्ट बैलराट उस समय 40 रन पर 2 विकेट खोकर खेल रही थी, जब कैरी ने अपना यादगार 9वां ओवर शुरू किया. उन्होंने पहली तीन गेंदों पर एक स्लिप कैच, एक विकेटकीपर के हाथों कैच और एक एलबीडब्ल्यू के जरिए अपनी पहली हैट्रिक पूरी की. इसके बाद ओवर की अंतिम तीन गेंदों पर उन्होंने तीन और बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर मैच समाप्त कर दिया.

क्या गैरेथ मॉर्गन ने इस करिश्मे को दोहराया?

कैरी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई क्लब क्रिकेटर गैरेथ मॉर्गन ने 11 नवंबर 2023 को दोहराया. मडजीराबा नेरंग एंड डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट क्लब के कप्तान के रूप में खेलते हुए मॉर्गन ने मैच की अंतिम 6 गेंदों पर 6 विकेट चटकाए. जीत के लिए 179 रनों का पीछा कर रही विपक्षी टीम 174 रन पर 4 विकेट खोकर जीत के करीब थी. मॉर्गन ने पहले बल्ले से 39 रन बनाए थे. उन्होंने ओवर की पहली चार गेंदों पर बल्लेबाजों को कैच आउट कराया और अंतिम दो गेंदों पर क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को 4 रनों से अविश्वसनीय जीत दिला दी.

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इस प्रदर्शन पर क्या रही दुनिया की प्रतिक्रिया?

एलेड कैरी ने अपने स्पेल में 20 रन देकर 6 विकेट लिए. उनके इस प्रदर्शन के बाद मैच अधिकारी ने स्कोरबुक में 'परफेक्ट' लिखा. दूसरी ओर, जब गैरेथ मॉर्गन के इस दुर्लभ कारनामे की खबर फैली, तो सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने उनके लिए 'स्टैचू' (प्रतिमा) बनाने तक की मांग कर दी. इस खिलाड़ी ने कुल 16 रन देकर 7 विकेट लिए और विपक्षी कप्तान को आउट कर अपनी पहली हैट्रिक भी पूरी की.

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क्या पेशेवर क्रिकेट में कोई ऐसा कर पाया है?

पेशेवर क्रिकेट के इतिहास में अब तक केवल तीन खिलाड़ी एक ओवर में 5 विकेट लेने में सफल रहे हैं. न्यूजीलैंड के नील वैगनर (2011), बांग्लादेश के अल-अमीन हुसैन (2013) और भारत के अभिमन्यु मिथुन (2019). हालांकि, कैरी और मॉर्गन द्वारा क्लब क्रिकेट में किया गया यह कारनामा दुनिया का एकमात्र ऐसा उदाहरण माना जाता है जहां किसी गेंदबाज ने 6 गेंदों के ओवर की हर डिलीवरी पर विकेट लिया हो.