एनगिडी ने चटाई कंगारुओं को धूल...रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले पहले अफ्रीकी खिलाड़ी

दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 84 रनों से हरा दिया. दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका के लिए खूंखार गेंदबाजी करते हुए लुंगी एंगिडी ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. एंगिडी ने ना सिर्फ बेहतरीन स्पेल फेंका बल्कि अपनी टीम को अकेले ही मैच जीता दिया. इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.
Trending Photos
दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 84 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही उसने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. अब तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 जुलाई (रविवार) को खेला जाएगा. दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका के लिए खूंखार गेंदबाजी करते हुए लुंगी एंगिडी ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. एंगिडी ने ना सिर्फ बेहतरीन स्पेल फेंका बल्कि अपनी टीम को अकेले ही मैच जीता दिया. इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.
एंगिडी का रिकॉर्ड
एंगिडी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी बार 5 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ऐसा करने वाले वह पहले गेंदबाज हैं. सबसे पहले ये ऐतिहासिक कारनामा वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस ने किया था. न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड और कर्टली एमब्रोज ने सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है और वे इस मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. लिस्ट में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट के साथ एंगिडी का नाम भी जुड़ चुका है.
84 रनों से दी मात
दूसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका महज 277 रनों पर सिमट गई. अफ्रीकी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा मैथ्यू ब्रीट्जके 78 गेंदों में 88 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं स्टब्स 87 गेंदों में 74 रन बनाए. हालांकि, उनकी पारी काफी स्लो रही और उन्होंने महज 3 चौके और 1 छक्के लगाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम महज 193 रनों पर ढेर हो गई. कंगारू टीम की तरफ से सबसे ज्यादा जोश इंग्लिश ने 87 रनों का पारी खेली.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल
कर्टली एम्ब्रोस- 3
शेन बॉन्ड - 3
ट्रेंट बोल्ट - 2
लुंगी एंगिडी - 2
ये भी पढ़ें: 'वापस नहीं करने वाला...' वर्ल्ड कप ट्रॉफी के दीवाने हुए डोनाल्ड ट्रंप, फीफा प्रेसिडेंट ने दिया फाइनल का टिकट