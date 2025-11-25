Advertisement
वनडे क्रिकेट के सबसे कंजूस गेंदबाज, टाइट बॉलिंग के सामने बल्लेबाज रह गए बेबस, नंबर 1 पर ये दिग्गज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है. सीरीज का पहला मुकाबला झारखंड के रांची क्रिकेट स्टेडियम में दिन में 1.30 बजे से खेला जाएगा.  वनडे क्रिकेट को फैंस देखना खूब पसंद करते हैं.ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वनडे क्रिकेट के इतिहास के ऐसे गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंककर दुनिया भर में नाम कमाया है. 

Nov 25, 2025
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है. सीरीज का पहला मुकाबला झारखंड के रांची क्रिकेट स्टेडियम में दिन में 1.30 बजे से खेला जाएगा.  वनडे क्रिकेट को फैंस देखना खूब पसंद करते हैं. 50 ओवर के फॉर्मेट में जितना दबाव बल्लेबाज पर होता है उतना ही गेंदबाज पर भी होता है. कई बार दवाब में गेंदबाज शानदार प्रदर्शन कर जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वनडे क्रिकेट के इतिहास के ऐसे गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंककर दुनिया भर में नाम कमाया है. अपनी किफायती गेंदबाजी के दम पर क्रिकेट जगत में अलग पहचान करने वाले इन गेंदबाजों का नाम आज भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज है.

शॉन पोलॉक

लिस्ट में नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज का नाम शुमार है.  वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने का कारनामा उन्होंने किया है. पोलॉक ने अपने करियर के दौरान खेले 303 वनडे मैचों में 313 मेडन ओवर फेंकने का काम किया है. साथ ही वह दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट इतिहास के सबसे सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं. उन्होंने अपने देश की ओर से किफायती गेंदबाजी करते हुए रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है. बता दें कि उन्होंने अपने करियर के दौरान 393 विकेट झटकने का कारनामा किया था.

ग्लेन मैक्ग्रा

लिस्ट में नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का नाम है. सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने के मामले में वह दूसरे नंबर पर स्थित हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 250 वनडे मैचों में 279 मेडन ओवर फेंकने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम किया है. मैक्ग्रा अपनी तेज गेंदबाजी के दम पर विरोधी टीम के पसीने छुड़ा देते थे. उन्होंने न सिर्फ 300 के करीब मेडन ओवर फेंके बल्कि 381 विकेट भी चटकाए. वह ऑस्ट्रेलिया के सफलतम तेज गेंदबाजों में से एक हैं. 

चमिंडा वास

लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास का नाम शुमार है. वैसे तो श्रीलंका के क्रिकेट इतिहास में मुथैया मुरलीधरन और लसिथ मलिंगा जैसे दिग्गज गेंदबाज हुए हैं, लेकिन जब बात सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने की आती है. चमिंडा वास का नाम सबसे पहले आता है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 322 वनडे मैचों में 279 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. वह इस मामले में तीसरे पायदान पर हैं. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन वास ने 400 विकेट झटकने का रिकॉर्ड भी हासिल किया है. 

