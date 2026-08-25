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IND vs SL: ऋषभ पंत की चोट पर बना सस्पेंस, तीसरे दिन भी नहीं की फील्डिंग, कोच ने क्या कहा?

IND vs SL: भारतीय टीम में इंजरी कंसर्न सवालिया निशान बना हुआ है. अब कोलंबो टेस्ट भी टीम इंडिया के लिए एक नई इंजरी लेकर आया है. टीम इंडिया के स्टार ऋषभ पंत तीसरे दिन फील्डिंग करते नहीं दिखे. उनकी चोट पर बॉलिंग कोच ने चिंताजनक अपडेट दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 25, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:19 PM IST
IND vs SL: ऋषभ पंत की चोट पर बना सस्पेंस, तीसरे दिन भी नहीं की फील्डिंग, कोच ने क्या कहा?
Image Credit: ऋषभ पंत की चोट पर आया चिंताजनक अपडेट. (PIC-AI Generated)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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