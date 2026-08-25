IND vs SL: ऋषभ पंत की चोट पर बना सस्पेंस, तीसरे दिन भी नहीं की फील्डिंग, कोच ने क्या कहा?

IND vs SL 2nd Test: टीम इंडिया के स्टार ऋषभ पंत के लिए कोलंबो टेस्ट काल बनकर आया है. पहले ही दिन पंत की कलाई में गेंद लगी और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. अगले दिन कलाई का दर्द पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होगा, कि पंत नई चोट का शिकार हो गए. हालांकि, उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन फील्डिंग करने नहीं उतरे. तीसरे दिन भी सभी को पंत का इंतजार था, लेकिन वह मैदान में नजर नहीं आए. अब ऋषभ पंत के सस्पेंस पर बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने अपडेट दिया है.
ऋषभ पंत के कंधे में चोट लगी है. यही वजह है कि उनकी जगह ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग करने उतरे हैं. दूसरे दिन पंत के एक तेज तर्रार बाउंसर कंधे में लगी, जुरेल ने दूसरे दिन के खेल के बाद उनकी चोट के बारे में जानकारी दी. जुरेल ने बताया कि उनके कंधे में दर्द था और उम्मीद जताई कि वह तीसरे दिन फिट हो जाएंगे. अब मोर्ने मोर्केल ने उन्हें लेकर अपडेट दिया है.
तीसरे दिन के बाद मोर्ने मोर्केल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ऋषभ पंत के कंधे पर बुरी तरह चोट लगी है. रात भर उनकी स्थिति देखी जाएगी. हमें विकेट के पीछे उनके अनुभव की ज़रूरत है क्योंकि वह खेल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं." टीम इंडिया में पहले कई प्लेयर्स चोट का शिकार हो चुके हैं. अब ऋषभ पंत की चोट ने मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है.
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भारतीय टीम में अभी तक के इंजर्ड प्लेयर्स की बात करें तो ये लिस्ट लंबी है. इंजर्ड प्लेयर्स की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, आकाश दीप, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी शामिल हैं. ऋषभ पंत की एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें वह कंधे पर आईस पैक बांधे दिख रहे हैं. मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने पहली पारी में 503 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका संघर्ष करती दिख रही है. श्रीलंकाई टीम ने तीसरे दिन के खेल तक 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए हैं. फॉलोऑन से बचने के लिए श्रीलंका को 39 रन की दरकार है. श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा 85 रन पर नाबाद हैं.