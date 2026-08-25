IND vs SL: ऋषभ पंत की चोट पर बना सस्पेंस, तीसरे दिन भी नहीं की फील्डिंग, कोच ने क्या कहा?

भारतीय टीम में अभी तक के इंजर्ड प्लेयर्स की बात करें तो ये लिस्ट लंबी है. इंजर्ड प्लेयर्स की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, आकाश दीप, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी शामिल हैं. ऋषभ पंत की एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें वह कंधे पर आईस पैक बांधे दिख रहे हैं. मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने पहली पारी में 503 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका संघर्ष करती दिख रही है. श्रीलंकाई टीम ने तीसरे दिन के खेल तक 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए हैं. फॉलोऑन से बचने के लिए श्रीलंका को 39 रन की दरकार है. श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा 85 रन पर नाबाद हैं.