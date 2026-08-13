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IND vs SL: गॉल की टर्निंग ट्रैक पर टीम इंडिया का 'ट्रिपल अटैक', कोच ने बता दिया 'मास्टर प्लान', जडेजा-कुलदीप और कौन?

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. कुछ ही घंटों बाद दोनों टीमें गॉल में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. भारतीय टीम ने श्रीलंका के टर्निंग ट्रैक से निपटने की तैयारी कर ली है. बॉलिंग कोच ने मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्टर प्लान साफ कर दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 13, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:23 PM IST
IND vs SL: गॉल की टर्निंग ट्रैक पर टीम इंडिया का 'ट्रिपल अटैक', कोच ने बता दिया 'मास्टर प्लान', जडेजा-कुलदीप और कौन?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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