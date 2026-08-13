IND vs SL: गॉल की टर्निंग ट्रैक पर टीम इंडिया का 'ट्रिपल अटैक', कोच ने बता दिया 'मास्टर प्लान', जडेजा-कुलदीप और कौन?

15 अगस्त से गॉल में श्रीलंका के खिलाफ होने जा रहे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम ने कमर कस ली है. युवाओं से भरी टीम इंडिया गॉल के टर्निंग ट्रैक से निपटने के लिए तैयार है. इस मैदान के इतिहास को पलटकर देखें तो यहां स्पिनर्स की तूती बोलती नजर आई है. ऐसे में टीम इंडिया ने भी अपने ट्रिपल अटैक को तैयार कर लिया है. बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल गॉल के ट्रैक से निपटने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मास्टर प्लान साफ कर दिया है.
भारतीय टीम इस मुकाबले में तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है. बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने समझाया कि कैसे तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अपनी अलग-अलग स्किल्स से श्रीलंका क पस्त करने का माद्दा रखते हैं. कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और मानव सुथार के पास अलग-अलग तरह की स्किल्स हैं. तीनों मिलकर एक आक्रामक बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. कुलदीप लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिन और अटैकिंग ऑप्शन देते हैं, जडेजा अपनी सटीकता (एक्यूरेसी) पर भरोसा करते हैं, जबकि सुथार पारंपरिक लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं.
मोर्कल ने गुरुवार को मीडिया से कहा, "कुलदीप एक अटैकिंग बॉलर हैं और हम उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि वे सभी अपने-अपने तरीके से अलग हैं. सुथार गेंद को थोड़ा ज्यादा घुमाता है, दूसरे जडेजा थोड़ा बिलकुल सटीक गेंदबाजी करते हैं. मुझे नहीं लगता कि तीन लेफ्ट-आर्म स्पिनर खिलाना हमारे लिए कोई बड़ी चिंता की बात है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि गिल खास मौकों पर उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं. लेकिन हां, स्किल के मामले में उनके पास हमारे लिए 20 विकेट लेने की काबिलियत है."
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मोर्केल ने पिच को लेकर कहा, "अगर आप इस वेन्यू के इतिहास और यहां खेले गए मैचों को देखें, तो मुझे लगता है कि तीन स्पिनर खिलाना ही सही तरीका है. जिस तरह से हम अपने स्पिन बॉलिंग अटैक या स्पिनरों का इस्तेमाल करते हैं, वह एक बहुत ही अटैकिंग ऑप्शन है. लेकिन पिच को देखते हुए, मुझे यह अच्छी पिच लग रही है और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा, कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा. इसलिए, हमने हर स्थिति के लिए तैयारी कर ली है, क्योंकि इन हालात में खेलना, ज्यादा देर तक बैटिंग करना, सही स्पेल में गेंदबाजी करना और सही जगहों पर गेंद डालना एक मानसिक चुनौती है."