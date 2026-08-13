IND vs SL: गॉल की टर्निंग ट्रैक पर टीम इंडिया का 'ट्रिपल अटैक', कोच ने बता दिया 'मास्टर प्लान', जडेजा-कुलदीप और कौन?

मोर्केल ने पिच को लेकर कहा, "अगर आप इस वेन्यू के इतिहास और यहां खेले गए मैचों को देखें, तो मुझे लगता है कि तीन स्पिनर खिलाना ही सही तरीका है. जिस तरह से हम अपने स्पिन बॉलिंग अटैक या स्पिनरों का इस्तेमाल करते हैं, वह एक बहुत ही अटैकिंग ऑप्शन है. लेकिन पिच को देखते हुए, मुझे यह अच्छी पिच लग रही है और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा, कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा. इसलिए, हमने हर स्थिति के लिए तैयारी कर ली है, क्योंकि इन हालात में खेलना, ज्यादा देर तक बैटिंग करना, सही स्पेल में गेंदबाजी करना और सही जगहों पर गेंद डालना एक मानसिक चुनौती है."