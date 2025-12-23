Advertisement
trendingNow13050628
Hindi Newsक्रिकेट15 सालों में 2 हार..., दुनिया भर में दबदबा बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया का अजीबोगरीब रिकॉर्ड, बॉक्सिंग डे टेस्ट का अनसुना इतिहास

15 सालों में 2 हार..., दुनिया भर में दबदबा बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया का अजीबोगरीब रिकॉर्ड, बॉक्सिंग डे टेस्ट का अनसुना इतिहास

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज खेली जा रही है. एक बार फिर कंगारूओं ने अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए ये सीरीज अपने नाम कर ली है. इग्लैंड की टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. उन्हें आजतक के बॉक्सिंग डे मैचों में खेले 14  में से महज 2 में हार का सामना करना पड़ा है. सवाल ये खड़ा होता है वह कौन सी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस कर हराया, तो चलिए थोड़ा डीटेल में जानते हैं.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Boxing day Test
Boxing day Test

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज खेली जा रही है. एक बार फिर कंगारूओं ने अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए ये सीरीज अपने नाम कर ली है. इग्लैंड की टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. सीरीज की शुरुआत के पहले कोच ब्रैंडन मैक्कुलम और कप्तान बेन स्टोक्स आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन लगातार 3 मैच हारने के बाद उनके खिलाड़ियों से लेकर मैनजमेंट सभी पर सवाल खड़े हो गए हैं. अगामी बाक्सिंग डे मैच ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से काफी अहम होने वाला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बाक्सिंग डे मैचों में बेहद शानदार रहा है. उन्हेंआजतक के बॉक्सिंग डे मैचों में खेले 14  में से महज 2 में हार का सामना करना पड़ा है. सवाल ये खड़ा होता है वह कौन सी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस कर हराया, तो चलिए थोड़ा डीटेल में जानते हैं.

1950 में हुई थी शुरूआत
ऑस्ट्र्लिया के घर में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होने वाले टेस्ट मैच को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के नाम से जाना जाता है.  इसका इतिहास काफी ज्यादा पुराना है और इसकी शुरुआत साल 1950 में हुई थी.पहले ये सिर्फ ऑस्ट्र्लिया या फिर किसी वपक्षी टीम के बीच खेला जाता था. बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाता था. ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के पहलू से काफी अहम मैच होता है और इस बात की गवाही उनके रिकॉर्ड्स भी देते हैं. 

2 बार मिली हार
गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने साल 2011 से अभी तक 14 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और 12 में जीत हासिल हुई है. आपके जानकर होश उड़ जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महज 2 बार हारी है और दोनों बार भारत से हारी है. साल 2018 में भारत के खिलाफ खेले गए बॉक्सिंग डे मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था वहीं, 2020 में भारत के खिलाफ एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को हार नसीब हुई. उसके अलावा साल 2011 से ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिग डे टेस्ट मैचों में जीतती आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्लीन स्वीप से बचेगी इंग्लैंड
ऑस्ट्रेलिया पूरे क्रिकेट जगत में सबसे खतरनाक टीमों में से एक है. इसका जवाब उनका इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा एशेज सीरीज में उनका प्रदर्शन दे रहा है. जिस तरीके का खेल कंगारू दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है वह 5-0 से इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर देंगे. देखना दिलचस्प होगा इंग्लैंड अपनी नाक बचाने के लिए एक भी मैच जीत पाती है या नहीं.

ये भी पढ़ें : 'धोनी ने मेरा करियर खराब...'पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा के बयान से मची हलचल, जाने पूरा मामला

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Boxing Day TestAustralia

Trending news

'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
Shrinagar
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
BMC Election
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
Dipu Chandra das
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
Haseen Mastan Mirza
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
Renu Chaudhary Controversy
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
Logistics Manager Murder
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IPS Sadanand Vasant Date
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP