Hindi Newsक्रिकेट

देशी लीग में खेलना चाहता था ये भारतीय, नीलामी में रह गया अनसोल्ड, देश के लिए जीत चुका है 2 वर्ल्ड कप

BPL 2026 auction piyush chawla unsold: इन दिनों आईपीएल 2026 को लेकर माहौल गर्म है. 16 दिसंबर 2026 को नीलामी होना है. जिसमें कई खिलाड़ी नजर आएंगे. अभी इसें दो हफ्तों का वक्त है. इससे पहले एक ऐसी खबर आई है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. जी हां...एक भारतीय खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2026 के ऑक्शन में शामिल हुआ, लेकिन उसे खरीदार नहीं मिला. ये खिलाड़ी को छोटा नाम नहीं है, बल्कि वो खिलाड़ी है, जो भारत के लिए 2 विश्व कप जीत चुका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:23 PM IST
piyush chawla

BPL 2026 auction piyush chawla unsold: इन दिनों क्रिकेट मैचों की धूम है. एक तरफ जहां सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में बिजी हैं तो वहीं टी20 लीग भी चल रहे हैं. भारत में जहां आईपीएल 2026 को लेकर तैयारी तेज है. वहीं बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2026 के लिए 30 नवंबर क ऑक्शन हुआ, जिसममें पहली बार एक भारतीय क्रिकेटर ने हिस्सा लिया और चौंकाने वाली बात ये रही कि वो अनसोल्ड रह गया. मतलब उस खिलाड़ी पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई.

12 साल बाद हुए इस बड़े ऑक्शन में दुनिया भर के 245 विदेशी खिलाड़ियों ने नाम दिया था, जिस भारतीय पर ऑक्शन में किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई वो कोई और नहीं बल्कि पूर्व भारतीय लेग स्पिनर पीयूष चावला हैं.चावला को उम्मीद थी कि कोई टीम उनके अनुभव को जरूर पहचानेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

36 साल के हो चुके पीयूष चावला ने जून 2025 में इंटरनेशनल, घरेलू और आईपीएल तीनों तरह के क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. संन्यास के बाद वो विदेशी लीग में हिस्सा ले सकते हैं. इसी मौका का फायदा उठाकर वो BPL ऑक्शन में शामिल हुए थे, लेकिन इतना अनुभव होने के बाद भी किसी ने उन्हें नहीं खरीदा. इस फैसले से सभी हैरान हैं.

2 विश्वकप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे पीयूष

पीयूष चावला का करियर भारतीय क्रिकेट इतिहास में खास जगह रखता है. वह 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 ODI वर्ल्ड कप दोनों विजेता टीमों का हिस्सा रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वो 3 टेस्ट, 25 वनडे और 7 टी20 खेल चुके हैं. IPL में इस दिग्गज ने 192 मैच में दमदार प्रदर्शन किया. 2014 में KKR को चैंपियन बनाने में उनकी निर्णायक भूमिका आज भी याद की जाती है. उन्होंने चौका लगाकर केकेआर को विजयी बनाया था.

इन बड़े खिलाड़ियों पर नहीं लगी बोली

पीयूष चावला अकेले खिलाड़ी नहीं हैं, रहे जो अनसोल्ड हुए. नीलामी में कई नामी विदेशी खिलाड़ी अनसोल्ड रहे. इनमें आयरलैंड के जोश लिटिल, इंग्लैंड के रवि बोपारा, श्रीलंका के चरित असलंका, धनंजय डी सिल्वा और पाकिस्तान के शोएब मलिक का नाम है. इतना ही नहीं पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा भी अनसोल्ड रह गए.

कौन रहा सबसे महंगा खिलाड़ी?

नीलामी में बांग्लादेश के मोहम्मद नईम सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं. उन्हें चटगांव रॉयल्स ने 1 करोड़ टका से अधिक में खरीदा है. विदेशी खिलाड़ियों में श्रीलंका के दासुन शनाका सबसे महंगे रहे. वहीं बांग्लादेश के अनुभवी खिलाड़ी मुश्फिकुर रहीम और महमूदुल्लाह को शुरुआत में कोई टीम नहीं मिली, लेकिन बाद में कम कीमत पर उन्हें खरीदा गया. 

BPL 2026: कब होगा आगाज

BPL 2026 का नया सीजन 26 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है. नए सीजन में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी. जिनमें ढाका कैपिटल्स, रंगपुर राइडर्स, राजशाही वॉरियर्स, नोआखली एक्सप्रेस, सिलहट टाइटंस और चटगांव रॉयल्स का नाम शामिल है. खिताब की दौड़ में उतरेंगी.

ये भी पढ़ें: 225 छक्के 187 चौके....IPL 2026 में नहीं खेलेगा सबसे खूंखार ऑलराउंडर, अकेले के दम पर पलट देता था मैच

 

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Bangladesh Premier LeaguePiyush Chawla

