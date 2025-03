शर्मनाक हरकत...मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश ने फंसाया! ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की हो रही थू-थू

Mohammad Rizwan Brad Hogg: पाकिस्तान के ऑलराउंडर आमिर जमाल ने कप्तान मोहम्मद रिजवान का मजान उड़ाने पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रैड हॉग पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया पर हॉग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह रिजवान की टूटी-फूटी अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं. पूर्व स्पिनर की इस हरकत पर लोग नाराज हो गए हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं. रिजवान अपनी इंग्लिश को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं.

जमाल को आया गुस्सा

हॉग द्वारा शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति रिजवान की बोलने की शैली का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है. जमाल ने कहा कि हॉग को अधिक फॉलोअर्स की आवश्यकता है, इसलिए वे रिजवान का मजाक उड़ाने का सहारा ले रहे हैं. जमाल ने मंगलवार शाम को ट्वीट किया, ''मैंने अभी एक वीडियो देखा है जो ट्विटर (एक्स) और अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है. ब्रैड हॉग द्वारा यह बहुत ही शर्मनाक हरकत है, जिन्होंने खुद को एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कहा और रिजवान का मजाक उड़ाया.''

I just watch a video which is circulating on twitter and others social media It is very shameful act from @Brad_Hogg who called him self a international cricketer

making fun of a @iMRizwanPak about his English which is his 3rd language not even 2nd

I would rather suggest you to…

— Aamir Jamal (@iaamirjamal) March 18, 2025