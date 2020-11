ब्रैड हॉग ने की रोहित शर्मा की बेइज्जती, जाफर ने MEMES शेयर कर लिए मजे

नई दिल्ली: भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है जब टीम इंटरनेशनल सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज को लेकर हर खिलाड़ी प्रैक्टिस सत्र में जमकर मेहनत कर रहा है. बीसीसीआई खिलाड़ियों के अभ्यास सत्र का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर करती रहती है.

जहां एक ओर ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स अभ्यास कर रहे है वहीं कुछ खिलाड़ी जो सिर्फ टेस्ट टीम का हिस्सा है वह भारत में अपने आप को तैयार कर रहे है. टीम के स्टार बल्लेबाज चोट से उभर गए है और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के लिए एनसीए में हैं. रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते.

हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चाइनामैन गेंदबाज ब्रैड हॉग (Brad Hogg) ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की सरेआम बेइज्जती कर दी है या यूं कहे कि एक तरह से रोहित शर्मा के जख्मों पर नमक ही छिड़क दिया है.

Rahane will do a fine job. The only other option would be Rohit but his record touring in Test Cricket provides no certainty of him holding a spot in the team. #Cricket #INDvAUS https://t.co/7sPXlw1PB5

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) November 16, 2020