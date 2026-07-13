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नंबर-1 बनने के बाद जश्न में डूबी इंग्लैंड... कोच ने दी दारू पार्टी की इजाजत, कहा- इंजॉय करो लेकिन..

भारत को टी20 सीरीज में 4-0 से हराने के बाद इंग्लैंड की टीम में जश्न का माहौल है. इस जीत के साथ आईसीसी टी20 रैंकिंग्स में भी टीम इंडिया की बादशाहत खत्म हुई और इंग्लैंड नंबर-1 बनी. डबल जश्न के माहौल में कोच ब्रेंडन मैकुलम ने टीम को दारू पार्टी की इजाजत भी दे दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 13, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:59 AM IST
नंबर-1 बनने के बाद जश्न में डूबी इंग्लैंड... कोच ने दी दारू पार्टी की इजाजत, कहा- इंजॉय करो लेकिन..
Image Credit: brendon McCullum

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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