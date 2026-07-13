नंबर-1 बनने के बाद जश्न में डूबी इंग्लैंड... कोच ने दी दारू पार्टी की इजाजत, कहा- इंजॉय करो लेकिन..

ईसीबी ने मैच से एक दिन पहले, मैच के दिन और मैच के बाद शराब पीने को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की थीं. लेकिन कोच मैकुलम ने नियमों को दायरे में रखते हुए अनुमति दे दी है. हालांकि, उन्होंने इशारे से खिलाड़ियों को एक सख्त हिदायत भी दी है, कि वे बस एन्जॉय करें और ऐसा कुछ न करें जिससे वे अखबार के फ्रंट पेज पर आ जाएं. 'द टेलीग्राफ' ने शुक्रवार को ही ईसीबी की नई गाइडलाइन्स में बताया कि मैच डे, मैच के बाद और मैच के एक दिन पहले शराब न पीने को जानकारी दी थी. हालांकि, ये भी बताया गया था कि कोच और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुमति दे सकते हैं.