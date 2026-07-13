नंबर-1 बनने के बाद जश्न में डूबी इंग्लैंड... कोच ने दी दारू पार्टी की इजाजत, कहा- इंजॉय करो लेकिन..

भारत को टी20 सीरीज में 4-0 से हराने के बाद इंग्लैंड की टीम में जश्न का माहौल है. इस जीत के साथ आईसीसी टी20 रैंकिंग्स में भी टीम इंडिया की बादशाहत खत्म हुई और इंग्लैंड नंबर-1 बनी. डबल जश्न के माहौल में कोच ब्रेंडन मैकुलम ने टीम को दारू पार्टी की इजाजत भी दे दी है जबकि हाल ही में हुए शराब कांड के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शराब की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.
ईसीबी ने मैच से एक दिन पहले, मैच के दिन और मैच के बाद शराब पीने को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की थीं. लेकिन कोच मैकुलम ने नियमों को दायरे में रखते हुए अनुमति दे दी है. हालांकि, उन्होंने इशारे से खिलाड़ियों को एक सख्त हिदायत भी दी है, कि वे बस एन्जॉय करें और ऐसा कुछ न करें जिससे वे अखबार के फ्रंट पेज पर आ जाएं. 'द टेलीग्राफ' ने शुक्रवार को ही ईसीबी की नई गाइडलाइन्स में बताया कि मैच डे, मैच के बाद और मैच के एक दिन पहले शराब न पीने को जानकारी दी थी. हालांकि, ये भी बताया गया था कि कोच और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुमति दे सकते हैं.
5वें मुकाबले में जीत के बाद मैकुलम ने कहा, "हमारे बहुत से लोग (प्लेयर्स और स्टाफ) असल में शराब नहीं पीते हैं, लेकिन जिसे भी बीयर चाहिए, वह पी सकता है. हां, गाइडलाइन्स लागू हैं और लोगों को इसके बारे में बहुत पता है. पॉलिसी यह पक्का करने के लिए बनाई गई है कि लोगों का ध्यान रखा जाए और वे सही फैसले लें."
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उन्होंने आगे कहा, "मुझे खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है. सारी जानकारी मौजूद है, आपको अभी भी सफलता की गर्मी महसूस करनी है और अगर आपको बीयर पसंद है, तो आज रात एन्जॉय करने का एक शानदार मौका है. जब तक यह समझदारी भरा हो और बहुत ज्यादा न हो. पिछले दस दिनों में आपने जो कुछ हासिल किया है, उसे उस तरह से महसूस करें जैसा आप चाहते हैं. हर कोई गाइडलाइंस के बारे में बहुत जानता है और मुझे लगता है कि हम शांति से बीयर पीएंगे और इसे इंजॉय करेंगे, बस जब तक कोई फ्रंट पेज पर न आए."