बाबर आजम को शतक से रोकने वाले खिलाड़ी को क्या हुआ? अचानक जमीन पर गिरा, फिर स्ट्रेचर से भेजा गया मैदान से बाहर

West Indies vs Pakistan: 1316 दिन के सूखे का अंत होने वाला था, लेकिन तभी मैदान पर एक घटना घटी और बाबर आजम का दिल टूट गया. जी हां, वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बाबर आजम शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन 88 के स्कोर पर वो रन आउट हो गए. उनके और नॉनस्ट्राइकर छोर पर खड़े अब्दुल्लाह शफीक के बीच तालमेल की कमी दिखी और खामियाजा बाबर आजम ने भुगता. बाबर आजम ने चार साल पहले 2022 में टेस्ट क्रिकेट में आखिरी शतक ठोका था और अब उन्हें सेंचुरी के लिए और इंतजार करना होगा.
पोर्ट ऑफ स्पेन में चल रहे टेस्ट के तीसरे दिन बाबर आजम ने 88 के स्कोर पर कवर-पॉइंट की दिशा में एक शॉट खेला. वो तेजी से सिंगल लेना चाहते थे. शुरुआत में नॉन स्ट्राइकर पर खड़े अब्दुल्लाह शफीक ने थोड़ी दौड़ लगाई, लेकिन फिर रन लेने से इनकार कर दिया. हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. कवर पर फील्डिंग कर रहे ब्रैंडन किंग ने शानदार थ्रो कर बाबर आजम का काम-तमाम कर दिया.
फैंस ब्रैंडन किंग की शानदार फील्डिंग के बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि मैदान से एक दर्दनाक दृश्य सामने आया. बाबर आजम को रन आउट करते समय किंग को चोट गई और वो काफी दर्द में दिखे. वो मैदान पर गिर गए. वेस्टइंडीज की टीम उन्हें इस हाल में देखकर परेशान हो गई. ड्रेसिंग रूम से मेडिकल स्टाफ उन्हें देखने पहुंचे, लेकिन चोट गंभीर थी. वो उठ भी नहीं पा रहे थे. इसी वजह से ब्रैंडन किंग को स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाना पड़ा.
बाबर आजम लंबे समय से शतक के लिए तड़प रहे हैं. उन्होंने टेस्ट में अपना आखिरी शतक 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोका था. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट की पहली पारी में वो शानदार अंदाज में बैटिंग कर रहे थे. ऐसा लगा कि वो लंबे सूखे का अंत करेंगे, लेकिन 88 के स्कोर पर ब्रैंडन किंग की शानदार फील्डिंग के कारण वो रन आउट हो गए. आउट होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान थोड़े गुस्से में दिखे. उन्होंने पहले नॉनस्ट्राइकर को घूरा फिर कुछ बोला भी और मायूस होकर पवेलियन लौट गए. बता दें कि इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में 344 रन बनाए.