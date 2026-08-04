बाबर आजम को शतक से रोकने वाले खिलाड़ी को क्या हुआ? अचानक जमीन पर गिरा, फिर स्ट्रेचर से भेजा गया मैदान से बाहर

बाबर आजम लंबे समय से शतक के लिए तड़प रहे हैं. उन्होंने टेस्ट में अपना आखिरी शतक 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोका था. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट की पहली पारी में वो शानदार अंदाज में बैटिंग कर रहे थे. ऐसा लगा कि वो लंबे सूखे का अंत करेंगे, लेकिन 88 के स्कोर पर ब्रैंडन किंग की शानदार फील्डिंग के कारण वो रन आउट हो गए. आउट होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान थोड़े गुस्से में दिखे. उन्होंने पहले नॉनस्ट्राइकर को घूरा फिर कुछ बोला भी और मायूस होकर पवेलियन लौट गए. बता दें कि इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में 344 रन बनाए.