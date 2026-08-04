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बाबर आजम को शतक से रोकने वाले खिलाड़ी को क्या हुआ? अचानक जमीन पर गिरा, फिर स्ट्रेचर से भेजा गया मैदान से बाहर

West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बाबर आजम 88 के स्कोर पर रन आउट हो गए. उन्हें ब्रैंडन किंग ने शानदार थ्रो कर आउट किया, लेकिन इसी प्रयास में वो बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाएगा गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 04, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:06 PM IST
बाबर आजम को शतक से रोकने वाले खिलाड़ी को क्या हुआ? अचानक जमीन पर गिरा, फिर स्ट्रेचर से भेजा गया मैदान से बाहर
Image Credit: बाबर को रन आउट करने वाला खिलाड़ी स्ट्रेचर से गया मैदान से बाहर (Screengrab/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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